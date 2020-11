“Grands Reportages” : « Mes ancêtres du bout du monde », samedi 7 novembre sur TF1

Certaines histoires commencent dans les livres... d'autres s’écrivent au sein de sa propre famille. Des histoires d’hommes et de femmes, qui parfois, prennent racine à des milliers de kilomètres. Pour en retrouver la trace, il faut remonter le temps... Entre 1810 et 1939, plus d'un million de Français ont émigré vers l’Amérique en quête d'un avenir meilleur. Aujourd’hui, 200 ans après leurs aïeux, des descendants de ces diasporas françaises s’apprêtent à faire le même voyage dans le sens inverse.

Marcel, fait partie de la diaspora française établie en Uruguay. Il a consacré 20 ans de sa vie et toutes ses économies à démêler les fils de son histoire de famille. « Savoir d’où je viens et quels sont mes racines, c’est le rêve de toute ma vie ». Dans quelques semaines, il réalisera, avec son fils Joaquin, un pèlerinage sur la terre de son ancêtre, dans le Béarn. Et avec ce qu’il va découvrir en France, sa vie ne sera plus jamais la même… A 60 ans, Marta, l’Argentine, rêve de découvrir comment vivaient ses ancêtres savoyards en 1850. Certaines zones d'ombre subsistent. Alors, elle a pris la décision de traverser l'océan Atlantique, accompagnée de 25 personnes, qui comme elle, espèrent trouver enfin les réponses à leurs questions. Et une rencontre inattendue l’emmènera jusqu’au berceau de sa famille... « Je ne pensais pas que j’allais arriver jusqu’ici, jusqu’au cœur de la montagne où ils ont vécu. C’est très émouvant ! ». Enfin, Gilles un Français passionné de généalogie, est parti à la recherche de son ancêtre, un certain Pierre Thibaudeau, originaire du Poitou mais ayant émigré au Canada. « Je suis à la recherche du moindre indice, d’une date, d’un nom, d’un lieu. » Ses découvertes, Gilles veut en faire profiter toute sa famille lors d’une cousinade hors norme, dans la région du Nouveau Brunswick.