“Reportages découverte” : « Concours de cuisiniers, de l'ombre à la lumière », samedi 7 novembre sur TF1

Les concours de cuisine ne sont plus seulement réservés à l’élite de la gastronomie. De plus en plus de concours sont créés pour la restauration collective : les traiteurs, les lycées hôteliers, les cuisiniers de cantines scolaires ou de maisons de retraite. Ces cuisiniers sortent enfin de l’ombre. Un défi qu’ils se lancent pour mettre en valeur leur travail souvent méconnu. Pour parvenir à la plus haute marche du podium, ils devront faire preuve de créativité et de persévérance.

Bruno Deshaies est chef de la cantine scolaire de Carquefou, près de Nantes, depuis 15 ans. Avec son équipe, il prépare 1 600 repas chaque jour. Cette année, il a décidé de devenir le meilleur cuisinier de restauration collective de France. Bruno n’en est pas à son coup d’essai. Il a déjà fait une dizaine de concours et tente de remporter ce titre pour la deuxième fois. « On mange concours, on rêve concours, on vit à 100% concours. C’est vrai que ça peut être épuisant », témoigne Bruno. Mais ce concours, sera aussi le dernier concours de sa vie. Pour réaliser son rêve, Bruno a décidé de se préparer dans une prestigieuse école de cuisine à Paris. Il ira aussi tester son plat et son dessert en condition réelle devant d’autres chefs de restauration collective. De ses premiers essais au jour J, Bruno entrainera toute sa famille dans cette aventure, et mettra toutes les chances de son côté pour monter sur la plus haute marche du podium.

Près de Bordeaux, Philippe Brizet et Laurent Pizano, se sont lancés dans l’aventure à la suite d’une boutade. Un jeu du type « Cap, ou pas cap ! » Et cela leur a plutôt réussi ! Victorieux du championnat de France des traiteurs il y a un an, le duo va participer aux championnats du monde. Laurent et Philippe ne sont pas des habitués des concours. Ils enseignent dans un centre de formation, le métier de pâtissier et de traiteur. Le Jour J, ils seront face à 11 équipes venues du monde entier… Ils auront deux jours de compétition intenses et un travail colossal à réaliser, comme pour une véritable réception. Le duo souffre d’une image de cuisinier de seconde zone alors qu’ils font aussi de la gastronomie et qu’ils ont des contraintes bien particulières liées à leur métier. « Quand on est formateur, on a une étiquette de fainéant, qui se cache derrière le métier. On a un savoir faire, on a besoin de le montrer. » explique Laurent. Pour réussir, ils vont faire appel à Jean-Marie Gautier, un chef étoilé, très pointilleux, qui les poussera dans leurs retranchements.

Pour apprendre à mieux manger et à consommer local, les enfants aussi ont le leur concours. Joséphine 9 ans et Héloïse 11 ans, vont participer au challenge « les minitoques » un concours de cuisine réservé aux CM1 et aux CM2. Joséphine doit réaliser un dessert avec des fruits imposés et Héloïse un plat uniquement avec des légumes. Comme de vraies professionnelles, elles vont aller à la rencontre des meilleurs producteurs locaux et passer des après-midis aux fourneaux, à s’entraîner avec leur maman pour améliorer leurs recettes. « C’est compliqué de penser les étapes, de penser à tous les ingrédients, il y a beaucoup d’enfants qui se lasseraient mais là elles n’abandonnent pas. » explique Amandine, leur maman. Après des semaines d’entraînement, le jour du concours, ces minichefs cuisineront dans un lycée hôtelier, avec un commis. Comme chez les professionnels, un jury composé de grands chefs notera leur création. « C’est poussé, il y a du travail de pâtissier. C’est très cruel de noter un travail comme ça, qui a été fait par des gamins. » explique l’un des membres du jury. Héloïse et Joséphine réaliseront peut-être leur rêve en montant sur le podium.

Justine Langlais, 23 ans, est chef dans une entreprise d’innovation culinaire. Elle y développe une technique particulière : la cuisson sous vide. « Ça permet d’avoir des goûts qui sont magiques. Je prends le risque de la faire au concours … on verra si ça passe ou pas auprès du jury. » Justine, qui ne connaît pas le coup de feu du service, va participer à un concours gastronomique exclusivement réservé aux femmes : la cuillère d’or. Elle découvrira la pression des concours et sera opposée à six autres jeunes chefs, venues pour la plupart d’établissements haut de gamme. Justine séduira-t-elle le jury avec sa cuisson sous vide et réussira-t-elle à tirer son épingle du jeu ?