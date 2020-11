Cérémonies du 11 novembre, deux éditions spéciales sur France 2 à 09:30 et 16:30

France 2 proposera mercredi 11 novembre, en direct à partir de 09:30, une édition spéciale à l'occasion des cérémonies nationales du 11 novembre qui célèbrent à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration de la Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France. Dès 16:30, France 2 retransmettra en direct l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix et de "Ceux de 14", un hommage à tous les combattants de la Première Guerre mondiale.

Cérémonies du 11 novembre Le président de la République, Emmanuel Macron se rendra au pied de la statue de Georges Clémenceau, sur les Champs-Elysées et au pied de l'Arc de Triomphe où se dérouleront les cérémonies. Dès 09:30, Julian Bugier présentera cette édition spéciale avec à ses côtés Pierre Servent, spécialiste des questions militaires, Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique, Isabelle Davion, historienne et Jean-Yves Le Naour, historien. Grâce à la réalité augmentée, Nicolas Chateauneuf nous fera revivre le jour où le soldat inconnu a été inhumé en pied de l'Arc de Triomphe. De la statue de Georges Clémenceau au pied de l'Arc de triomple jusqu'au Panthéon, les envoyés spéciaux de France 2 Margaux, Subra-Gomez, Guillaume Daret, recueilleront des images et témoignages inédits de la cérémonie diffusés tout au long de cette édition spéciale. Panthéonisation de Maurice Genevoix et de "Ceux de 14" Mercredi 11 novembre aura lieu la cérémonie d'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix et de "Ceux de 14", en hommage à la France combattante. France 2 propose une édition spéciale en direct dès 16:30 présentée par Julian Bugier, avec Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique et Pierre Servent, spécialiste des questions militaires. En présence d'Aurélie Luneau, biographe et Erik Orsenna, académicien, ils commenteront cette cérémonie, avec les journalistes de France 2 en duplex : Valérie Astruc depuis le Panthéon et Jihane Benzina depuis la maison natale de Maurice Genevoix. Le comédien Philippe Torreton lira des extraits de l'oeuvre phare de Maurice Genevoix, "Ceux de 14". En réalité augmentée, Nicolas Chateauneuf nous fera revivre l'histoire de ce bâtiment hors-norme et reviendra sur les grandes panthéonisations de l'histoire de France. Ces éditions spéciales seront diffusées en direct et en simultané sur TV5MONDE. franceinfo canal 27 proposera également une couverture de ces deux cérémonies.

