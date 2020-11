“Reportages découverte” : « Les mordus des nouveaux animaux de compagnie », samedi 14 novembre sur TF1

C’est une mode apparue dans les années 2000 et qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Les NAC, acronyme de Nouveaux Animaux de Compagnie, ont envahi le cœur des familles françaises. Exit les chats et chiens, bienvenu aux alpagas et aux tigres, en passant par les chiens-loups et les cochons ! Mais avoir un animal qui sort des sentiers battus, ça se mérite. Certains ont besoin d’une quantité de viande astronomique, d’autres de parcourir des dizaines de kilomètres chaque semaine, ou bien de passer des heures pour faire en sorte que son cochon se comporte au final… un peu comme un toutou ! De drôles d’aventures… forcément pleines de rebondissements.

Les fauves… c’est toute la vie de Sandrine. L’ancienne dompteuse a sillonné le monde avec les plus grands cirques. A 50 ans, Sandrine a pris sa retraite… mais il n’était pas question de se séparer des fauves. Elle a donc ouvert un refuge pour tigres et lions en fin de vie ou maltraités… « Un dernier havre de paix, ils le méritent ! », nous confie cette femme au caractère aussi fort et imprévisible que ses bêtes… mais entretenir une dizaine de fauves coûte cher. Avec sa modeste retraite, elle a beau vivre dans une caravane, elle n’arrive plus à assumer ses animaux. Si Sandrine ne trouve pas un repreneur, elle devra se séparer d’eux et fermer les portes définitivement. Damien lui, vit en montagne, dans sa Savoie natale… Un endroit idéal pour assouvir sa passion des chiens-loups. « Ils sont aussi beaux… qu’ils sont sauvages… alors je les sors au moins deux heures par jour, en pleine nature ». Des animaux plus proches du loup que du chien, et c’est ce qui fait tout leur charme. « Mon rêve, c’est d’avoir une portée », annonce clairement Damien. Mais pour y arriver, il faudra convaincre les agriculteurs de la région qui commence à s’inquiéter pour leurs élevages. Il faudra ensuite remplacer le vieux chef de meute… par un jeune étalon… une confrontation qui peut s’avérer mortelle. Stéphanie, elle, a décidé de remplacer son chien décédé… par un cochon ! En France, c’est la grande tendance des NAC… plusieurs dizaines de milliers de familles en ont fait leur animal de compagnie. Et pour la jeune mère de famille, le but, « c’est que j’élève ma Rosette comme un toutou… je veux lui mettre une laisse et la sortir n’importe où ! ». Mais attention… le cochon est connu pour son caractère… Enfin, Alice a eu une révélation en les découvrant… les alpagas… ces animaux venus du Pérou « ont la faculté de faire du bien en les regardant ». Alice en a 4 dans son jardin, à quelques kilomètres de Limoge… mais elle ignorait qu’en les adoptant, sa vie changerait : « La laine d’alpaga, ça régule les battements du cœur en la caressant, j’adore ! », s’extasie Alice, pour qui le coup de foudre se confirme de jours en jours… Des grognements aux couinements, des coups de griffes à la douceur de leur laine, avoir un NAC, c’est passer de la passion au stress en un fragment de secondes… mais une chose est certaine, il faut mettre du cœur à l’ouvrage pour faire de ces animaux des compagnons du quotidien.