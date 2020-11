“20h30, le samedi” : « Parlez-moi d'amour », ce 14 novembre sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… “20h30 le samedi” s’intéresse cette semaine aux chansons d’amour et aux histoires secrètes de ceux qui les chantent.

Le jour où > Léo Ferré vit son plus grand drame

Radical, anarchiste, Léo Ferré savait aussi parler d’amour, et de désamour.

« Avec le temps », enregistrée il y a 50 ans, est une des chansons françaises les plus reprises au monde. Mais peu de gens connaissent le drame qui l’a inspiré : sa rupture avec sa deuxième femme Madeleine, suite à la mort de leur chimpanzé Pépée. “20h30 le samedi” raconte comment cette histoire si particulière a marqué Léo Ferré à vie.

Actu > Comment chanter l’amour aujourd’hui ?

Les grands auteurs compositeurs comme Léo Ferré, Jacques Brel, Edith Piaf, ou Michel Berger ont su décrire comme personne les affres et l’absolu du sentiment amoureux.

Et quand on est auteur, chanteur en 2020, à l’heure de la fin des certitudes, comment fait-on pour chanter l’amour ? Et de quel amour parle-t-on ?

“20h30 le samedi” a demandé à Benjamin Biolay, Pomme et Rose comment écrire et chanter l’amour en 2020.

Bonus

Des acteurs, des cinéastes, des écrivains nous parlent de leur vision de l’amour : de Marguerite Duras à Brigitte Bardot, en passant par Claude Lelouch et François Cluzet.