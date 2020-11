“13h15, le dimanche” : « Saint-Jacques de Compostelle, mon chemin », ce 15 novembre sur France 2

A découvrir ce 15 novembre dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le reportage « Saint-Jacques de Compostelle, mon chemin » de Jean-Sebastien Desbordes, Matthieu Martin et Anthony Santoro.

Au sommaire, ce dimanche, un voyage, une aventure, une expérience. Créé au début du 9ème siècle, le pèlerinage de Compostelle est l'une des marches les plus longues et les plus célèbres d’Europe. Les routes du pèlerinage, d’environ 1 500 kilomètres à destination de Santiago de Compostela, capitale de la Galice, se rejoignent sur une route bien connue : le « camino francés ».

L'équipe de 13h15 a emprunté ce chemin, et a croisé Alain, un cinquantenaire sportif en quête de spiritualité, Lynda, maman de trois enfants, un peu à bout de souffle entre son travail et sa vie de famille, et Marie-Claude et Michel qui se sont lancés un défi, à deux.

France 2 rediffusera ensuite les épisodes 3 et 4 de la série documentaire « Moi, Général de Gaulle » signée Peggy Leroy, Henri Desaunay, Fred Poussin et Mathilde Rougeron.

Début juillet 1940, Charles de Gaulle n'a, avec lui, que quelques milliers d'hommes. Les volontaires continuent d'arriver à Londres pour se battre contre l'Allemagne. Parmi eux, Alexis et Jacques Le Gall, qui se souviennent de leur première rencontre avec ce Général.

Avec cette armée de jeunes hommes, Charles de Gaulle va tenter de rallier à lui toutes les colonies françaises. Des succès mais aussi d'énormes déceptions l'attendent. Il est souvent tenté de jeter l'éponge. Comment trouve-t-il la force de continuer ? Qui sont ses fidèles soutiens sur lesquels il pourra toujours compter ?

A cette période, les Etats-Unis sont entrés en guerre et pour Charles de Gaulle, c'est le début de graves ennuis. Le président américain ne lui fait aucune confiance et enchaîne les coups bas pour l'écarter du conflit. Pour déjouer les trahisons, le Général va s'appuyer sur ses troupes de volontaires courageux, qui remportent une victoire éclatante contre les Allemands à Bir Hakeim.

Hubert Germain, dernier survivant de cette bataille raconte son émotion et sa fierté lorsque le Général de Gaulle est venu saluer ses soldats qui ont tenu tête au puissant Reich.