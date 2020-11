“Grands Reportages” « Contrefaçons alimentaires : sur la piste des faussaires », dimanche 15 novembre sur TF1

C’est un fléau qui ne cesse de se développer…les contrefaçons alimentaires. Un français sur trois aurait déjà acheté des aliments contrefaits. TF1 y consacre un numéro de “Grands Reportages” à voir ou à revoir ce dimanche 15 novembre.

Une huile d'olive sur un marché provençal, un riz bio de Camargue, un fromage du jura, des grands crus bordelais… A priori, ces produits sentent bon le terroir français et leurs étiquettes sont censées le prouver. Mais attention, ce n’est pas toujours le cas ! La contrefaçon alimentaire est un fléau économique et un danger pour la santé. Un marché estimé à près de 2 milliards d’euros. En France, certains ont décidé de s’y attaquer avec vigueur. Ils sont gendarmes, membres d’associations ou producteurs, une équipe de “Grands Reportages” les a suivis dans leurs enquêtes.

Vincent Van Assel est gendarme. Il fait partie d’une brigade unique en France : la cellule vin de Bordeaux. Récemment créée, cette section de recherche de la gendarmerie a pour mission de protéger les vins bordelais des gens mal intentionnés. Vincent et ses collègues traquent les faux vins de Bordeaux qui gangrènent le monde vinicole. « Les contrefaçons touchent aussi bien les grands crus que les vins de table, et les méthodes des contrefacteurs sont de plus en plus sophistiquées ».

Stéphanie de Bouard-Rivoal connait bien ces gendarmes. Elle, est à la tête d’un château sur le versant sud de Saint Emilion. Son vin a été contrefait une dizaine de fois sur tous les continents. « On a été les premiers à investir dans un système anti-contrefaçon très innovant pour protéger nos bouteilles des faussaires ». A Honk Kong, au pays de la contrefaçon, dans l’un des plus grands salons de vins au monde, Stéphanie espère bien étonner ses partenaires chinois.

Alain Mathieu est producteur de lait et président de la filière Comté dans le Jura. Il lutte au quotidien pour débusquer les faux fromages, que l’on trouve sur le territoire national mais aussi à l’étranger ! « On est obligés de se battre, car ces contrefaçons mettent en danger la filière et les 14.000 emplois qui en dépendent ». Un combat dans lequel il peut compter sur l’INAO, qui veille sur les AOP françaises, et sur des consommateurs dénonçant les faux Comté que l’on trouve sur les marchés.

Au cœur de la Provence, Alexandra Paris est le bras armé de l’AFIDOL, l’association française interprofessionnelle de l’olive. Pendant tout l’été, elle multiplie les contrôles sur les marchés et les boutiques pour trouver des huiles d’olive étrangères vendues sous les couleurs provençales. Elle monte des dossiers de contrefaçon pour la répression des fraudes et ne manque pas de travail…

Claude Corardelle, dirige la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations du Gard. Et les affaires ne manquent pas. Du riz bio de Camargue contrefait, des taureaux de Camargue AOP qui n’en sont pas… Avec ses agents, ils traquent les fausses étiquettes, les fraudes sur l’origine ou la qualité. Un travail de fourmi qui porte ses fruits : « Sur les 1500 contrôles que nous réalisons chaque année, on trouve à peu près 30% d’anomalies et 10% d’infractions graves. »

Chacun à leur façon, ils se battent pour que les produits du terroir français ne soient pas usurpés. Aux quatre coins de la France, nous avons suivi pendant un an ces hommes et ces femmes qui démêlent le vrai du faux.