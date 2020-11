Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical. Voici les invités que recevra Laurent Delahousse ce dimanche 22 novembre dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

Le chef étoilé Philippe Etchebest.

Le chef des cuisines du Palais de l’Elysée Guillaume Gomez pour la sortie de son livre « À la table des Présidents ».

Marion Van Renterghem, grand reporter et auteure du livre « Angela Merkel, l’ovni politique ». A l’occasion des 15 ans au pouvoir de la chancelière allemande, elle viendra nous raconter les secrets de sa longévité.

La chanteuse Lous and the Yakuza nous présentera son premier album « Gore » et chantera en live à la fin de l’émission.