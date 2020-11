2ème édition des « Coup de cœur de Noël » dans le 13H de TF1 de Jean-Pierre Pernaut

Jean-Pierre PERNAUT et Dominique LAGROU SEMPERE lanceront aujourd'hui, lundi 23 novembre, la 2ème édition de l'opération « Coup de cœur de Noël » dans le JT de 13H, avec l'ouverture dès aujourd'hui d'un site internet dédié.

Dix-sept sujets "coup de cœur" à l'honneur dans le 13H

Sur le site www.votrecoupdecoeurdenoel.fr, découvrez dès à présent les 17 souvenirs « coup de cœur » de nos correspondants pour des traditions spécifiques de leurs régions.

"Comme l’année dernière, c'était une évidence de leur laisser carte blanche ! Ils connaissent mieux que personne leur région, ses trésors et ses traditions, et ont à cœur de les partager avec nos téléspectateurs . Dans cette situation très particulière et inédite que nous vivons tous actuellement, nous leur avons demandé de choisir un souvenir personnel lié à la magie de Noël", confie Jean-Pierre Pernaut.

A partir du lundi 23 novembre jusqu'au mardi 15 décembre, chacun défendra son choix en direct et avec un reportage dans le JT de 13 heures.

Votez pour élire votre coup de cœur de Noël !

Parmi ces 17 propositions, les téléspectateurs et internautes peuvent voter dès maintenant, et jusqu'au 15 décembre, en choisissant celle qui leur tient le plus à cœur sur www.votrecoupdecoeurdenoel.fr

Le "coup de cœur de Noël" des téléspectateurs, qui aura recueilli le plus de suffrages, sera révélé jeudi 17 décembre par Jean-Pierre PERNAUT, avec Dominique LAGROU-SEMPERE, en direct dans le JT de 13H, et sera mis une nouvelle fois à l’honneur.