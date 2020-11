Conférence de presse de Jean Castex : édition spéciale sur France 2 et franceinfo jeudi matin

Ce jeudi 26 novembre, le Premier ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse à partir de 11:00, pour détailler les règles d'assouplissement du confinement annoncées par le président de la République. La conférence de presse du Premier ministre, Jean Castex, sera diffusée en direct sur France 2 et franceinfo canal 27.

Dès 10:40, France 2 proposera une édition spéciale présentée par Jean-Baptiste Marteau avec Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique, Damien Mascret, médecin et journaliste santé et Alexandra Bensaid, éditorialiste économique.

Le dispositif #OnVousRépond en direct avec Guillaume Daret, grand reporter au service politique pendant l'édition spéciale pour répondre aux questions des téléspectateurs et des internautes via la plateforme franceinfo.fr.



Diffusion de cette Edition spéciale sur les antennes de TV5MONDE.



Par conséquent, les programmes “Un mot peut en cacher un autre” et “Les Z'amours” ne seront pas diffusés. La suite des programmes reste inchangée.



De son côté, franceinfo canal 27 proposera une Edition spéciale dès 10:30 présentée par Louis Laforge et Pauline Forgue avec des représentants de l'industrie, des syndicats et des personnalités politiques.