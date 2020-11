L'hommage national à Daniel Cordier sera diffusé en direct sur France 2 jeudi à partir de 15:00

Jeudi 26 novembre, un hommage national présidé par le Chef de l'Etat sera rendu à Daniel Cordier pour saluer la mémoire du grand résistant, secrétaire de Jean Moulin et compagnon de la Libération. La rédaction nationale de France Télévisions se mobilise pour retransmettre en direct sur France 2 cette cérémonie, qui se tiendra dans la cour d'honneur des Invalides à Paris.

Dès 15:00, France 2 proposera une édition spéciale présentée par Julian Bugier avec Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique, Pierre Servent, consultant, spécialiste des questions militaires, Frédérique Neau-Dufour, historienne, spécialiste du général de Gaulle et de la France Libre, et Vladimir Trouplin, historien, conservateur du musée de l’Ordre de la Libération.

Et de nombreux duplex avec les envoyés spéciaux de France Télévisions pour recueillir les réactions et témoignages : en direct des Invalides avec Valérie Astruc, et de Lyon avec Olivier Michel de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.



TV5MONDE diffusera en direct et en simultané cette édition spéciale.



Par conséquent, les émissions “Je t’aime etc...” à 15:10 et “Affaire Conclue” à 16:25 ne seront pas diffusées. La suite des programmes reste inchangée.

Cet hommage national sera également à revivre dans les éditions d'information sur France 2, France 3 et franceinfo canal 27.