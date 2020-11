“13h15, le samedi” : « La famille Cinéma », ce 28 novembre sur France 2

A voir ce 28 novembre dans “13h15, le samedi” sur France 2, « La famille Cinéma », un reportage de Marie-Pierre Farkas, Alexandre Marcellin, Henri Desaunay et Benoit Viudes.

A l’heure des restrictions sanitaires qui touchent particulièrement le milieu de la culture, 13h15 le samedi part à la rencontre d’une famille qui vit pour le cinéma.

Jean-Claude, le père, a commencé par passer des films sur des draps blancs cousus par Jocelyne, sa femme, dans une MJC près du lac d’Annecy. Puis il a progressé, et grâce à son Cinébus, organisé des projections de villages en villages toujours en Haute-Savoie. Thierry, le fils aîné, a appris sur le tas le métier de projectionniste. Céline, sa sœur, tenait la caisse, et Mylène, la plus jeune dormait dans la camionnette quand la dernière séance se prolongeait un peu tard.



Puis, en 1992, Jean-Claude a quitté son emploi et s'est consacré à faire revivre les petites salles de sa région. Thierry a repris la salle d’art et d’essai des débuts, à Villard, en moyenne montagne. Mylène est à la tête de deux cinémas : "l’Arlequin" à Nyons et "Le Florian" à Vaison-La-Romaine. Un cinéma tout neuf, qui a été inauguré en mai 2019, après bien des aventures. Sa fréquentation était en progression constante quand… il a fallu s’adapter aux normes imposées par l'épidémie.