“13h15, le dimanche” : « Robert Boulin, vers un crime d'Etat ? », ce 29 novembre sur France 2

A découvrir ce 29 novembre dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le reportage « Robert Boulin, vers un crime d'Etat ? » de Marie-Pierre Farkas, Henri Desaunay, Jean-Marie Lequertier, Mathilde Rougeron et Benoit Viudes.

Cela fait 41 ans que Robert Boulin, ministre du Travail de Valéry Giscard d’Estaing, a été retrouvé mort dans un étang de la forêt de Rambouillet.

41 ans que sa fille refuse la thèse officielle du suicide dans 50 centimètres d’eau. La justice vient de lui donner raison. Un collège d’experts nommés par le juge de Versailles qui instruit l’affaire depuis 2015 vient de statuer : rien dans les examens effectués à l’époque ne permettait de conclure à une mort par noyade du ministre, et encore moins à son suicide.

Mais alors que s’est-il passé dans la nuit du 29 au 30 octobre 1979, aux abords de Montfort-l’Amaury ? Les juges de Versailles vont entendre tous les témoins qui n'avaient pas été écoutés jusqu'à présent car ils mettaient en doute une thèse officielle qui aujourd’hui ne tient plus. Robert Boulin ne s’est pas suicidé, la justice va maintenant devoir enquêter sur les réelles circonstances de sa mort...

A la suite de la diffusion de ce reportage, à voir ou à revoir « L'affaire Erignac », un reportage d'Aude Rouaux, Benjamine Jeunehomme, Luis Marquès et Nicolas Berthelot.

Le 6 février 1998, pour la première fois depuis la Libération, un préfet est assassiné sur le sol français. Ce soir-là, Claude Erignac est tué à bout portant alors qu’il marche dans les rues d’Ajaccio. Le meurtre devient immédiatement une affaire d’Etat.

Pressions politiques, guerre des polices, l’enquête piétine d'emblée. Il faut attendre le 21 mai 1999, soit plus d’un an après les faits, pour que six nationalistes corses soient arrêtés. En garde à vue, ils avouent avoir participé au meurtre et désignent Yvan Colonna, le berger de Cargèse, comme étant le tireur. Ce dernier reste introuvable et disparaît pendant quatre ans pour l'une des cavales les plus médiatisées de France.

Christophine et Charles-Antoine Erignac, les enfants du haut fonctionnaire, âgés respectivement à l'époque de 24 et 20 ans, parlent de leur père, mais aussi des treize ans d'instruction, de la cascade de procès, de l’emballement médiatique… C'est dans ce contexte qu'ils ont dû se construire.