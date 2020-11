Bruno Le Maire sur LCI : « Les réponses à la crise », mardi 1er décembre à 20:00

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et de la Relance, sera l'invité d'Elizabeth Martichoux mardi 1er décembre à 20h00 sur LCI, canal 26.

Quel bilan tirer après la réouverture des commerces ? A qui profitent les aides mises en place ? Comment relancer l'économie ? Autant de questions auxquelles Bruno Le Maire répondra sur le plateau de LCI.

Pour cette émission spéciale, consacrée aux préoccupations des Français face à la crise, Elizabeth Martichoux sera accompagnée des journalistes et présentateurs, François Lenglet et Pascal Perri, tous deux spécialistes économie pour TF1/LCI.



Un entretien à suivre en direct sur LCI et sur Twitter via le hashtag #Le20HdeLCI.