A voir ce 6 décembre dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le document « Salyout-7 ne répond plus ! » signé Florent Muller, Frédéric Capron, Ghislain Delaval et Alla Shevelkina.

La station spatiale soviétique Salyout-7 a été placée sur une orbite terrestre basse le 19 avril 1982 par un lanceur Proton, et elle a été occupée de manière semi-permanente pendant quatre ans par six équipages. Vingt et une personnes se sont rendues dans la station, dont le Français Jean-Loup Chrétien, en 1982.

La France entière suit alors ses exploits, comme elle va se passionner pour ceux de Thomas Pesquet qui doit rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) au printemps 2021 à bord de la nouvelle capsule américaine Crew Dragon, du milliardaire Elon Musk.

La station Salyout-7 a été le théâtre d’un épisode dramatique en 1985. Un événement qui figure peut-être parmi les plus incroyables de toute l'histoire de la conquête spatiale…

Pour ce document, signé Florent Muller, Frédéric Capron, Ghislain Delaval et Alla Shevelkina, le magazine "13h15 le dimanche" a reconstitué pièce par pièce cette histoire avec tous les témoins de l’époque…