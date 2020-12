LCI et Particules productions proposent une nouvelle émission événement, présentée par David Pujadas, avec le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. “Vaccin : vérités et mensonges”, une émission à suivre sur LCI, canal 26, ce mardi 8 décembre à 20:45.

L'échéance d'un vaccin pour les Français approche à grands pas et suscite son lot d'interrogations. Va-t-on trop vite ? Quelles garanties ? Le calendrier annoncé par le gouvernement sera-t-il respecté ? Sera-t-on prêt ? Mardi soir, dans cette émission exceptionnelle, le Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier VÉRAN répondra aux Français en direct sur le plateau de LCI. L’échange sera direct. Leur parole sera totalement libre.