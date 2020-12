“20h30, le samedi” : dévoile des secrets autour de Walt Disney, ce 12 décembre sur France 2

“20h30 le samedi”, présenté par Laurent Delahousse sur France 2 après le JT de 20H, s'intéressera cette semaine à la sortie française de « Mulan », et de l’annonce d’un prochain film « Star Wars ». A cette occasion, “20h30 le samedi” dévoile quelques secrets autour de Walt Disney.

Le jour où > Walt Disney découvre la France

Walt Disney était un pionnier du cinéma d’animation, ses films sont indissociables de la culture américaine du 20ème siècle. Et pourtant, son œuvre n’aurait peut-être pas été la même s’il n’avait pas parcouru l’Hexagone à ses 17 ans, en tant qu’ambulancier pour la Croix Rouge. « 20h30 le samedi » raconte ce soir comment la France a nourri l’imaginaire de l’oncle Walt.

Actu > Le film oublié de Walt Disney et Salvador Dali

Les Studios Disney multiplient les projets, annoncent un nouveau « Star Wars » et des séries dans l’univers des super-héros « Marvel ». Mais il existe une ébauche de film resté plus de 50 ans dans l’oubli, « Destino » : un film fantaisiste, né d’une drôle de rencontre entre Walt Disney, le pionnier américain, et Salvador Dali, le peintre surréaliste espagnol. « 20h30 le samedi » raconte l’aventure de ce film qui prit vie en 2003.

Bonus > La cité futuriste de Walt Disney

En 1966, peu de temps avant sa mort, Walt Disney révèle son nouveau et très ambitieux projet : construire une ville du futur, avec ses propres règles.