“Grands Reportages” : « Des épines sous le sapin », dimanche 13 décembre sur TF1

Plus qu’une fête religieuse, Noël est devenu un marché colossal. 61 millions de jouets, 10 millions de produits high tech mais aussi 3200 tonnes de foie gras : à cette période de l’année, les Français achètent sans compter. Une aubaine pour les commerçants et les industriels peu scrupuleux. Une équipe de “Grands Reportages” a donc mené l’enquête et suivi des hommes et des femmes qui tentent de nous alerter et de nous protéger. Pour le compte de la répression des fraudes, des associations de consommateurs ou d’une entreprise d’inspection qualité en Chine, ils se battent pour dénoncer les pratiques contestables voire frauduleuses à l’approche des fêtes.

Dans une grande surface, des inspecteurs de la répression des fraudes arpentent les rayons jouets à l’approche de Noël. Etouffements avec de petites pièces détachables, étranglements, brûlures, lésions auditives, occlusions intestinales, expositions à des substances toxiques… Certains jouets présentent des risques qui peuvent porter atteinte à la sécurité ou à la santé des enfants. Alors rien n’échappe à ces fins limiers qui mènent des contrôles poussés et des analyses en laboratoire si un jouet éveille leurs soupçons. L’hiver dernier, plus de 10 % des jouets prélevés en magasin avaient été déclarés non conformes, voire dangereux.

Pour Xavier, ingénieur en agroalimentaire à l’INC, l’Institut National de la Consommation, c’est dès le mois de juin que l’on prépare la table de Noël. Et cette annéee, il va mener deux enquêtes sensibles : une sur le chocolat et l’autre sur les coquilles saint-jacques. Deux business très juteux. L’équipe de « Grands Reportages » l’a suivi pendant 6 mois entre tests gustatifs à l’aveugle et analyses en labo. « A Noël, les consommateurs veulent se faire plaisir et sont prêts à mettre un certain budget pour s’assurer d’avoir de la qualité. A nous de les protéger ». Et ce qu’il va découvrir risque bien d’en surprendre plus d’un. Du côté des chocolats, « on a vraiment la preuve que les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs ». Sur les fruits de mer, c’est une véritable fraude des industriels que son enquête va dévoiler.

En Chine, Bertrand inspecte la qualité des produits qui vont être achetés par milliers pour les fêtes de Noël. Casques connectés, portefeuilles, mais aussi guirlandes lumineuses … « Il existe encore trop de mauvaises surprises pour les consommateurs et on peut se retrouver sous le sapin avec des produits véritablement dangereux ». Pendant une semaine il va mener une tournée d’inspection dans les usines de Dongguan. Des contrôles qui ne se font pas sans pression. Chacune de ses visites est redoutée des industriels. « Il y a beaucoup d’argent en jeux. Quand vous savez combien sont vendues ces pièces, vous multipliez par 10 000 et là vous avez des sommes très conséquentes ».

Sur la table des Français, LA star du réveillon, c’est le foie gras. 3 ménages sur 4 vont en manger pendant les fêtes. Mais savez-vous que ceux que vous achetez en grande surface ne viennent pas forcément du sud-ouest mais d’Europe de l’est ? Nous avons suivi Lionel, un éleveur du Gers dans sa guerre contre des produits en provenance de Hongrie et de Bulgarie mais qui n’indiquent pas l’origine de leur matière première. « Ca c’est de la tromperie au consommateur, clairement » s’insurge-t-il. Nous avons également enquêté sur ces industriels qui n’hésitent pas à jouer la partition du made in France avec un marketing terroir. En bout de chaîne, difficile pour le consommateur de savoir quel produit il achète.

Une enquête édifiante et pleine de petites astuces pour mieux déceler les arnaques de Noël…