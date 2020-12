« Le 13H de Jean-Pierre » : 1ère partie de l'hommage de la rédaction de TF1 à Jean-Pierre Pernaut (vidéo)

J-4 avant le départ de Jean-Pierre Pernaut qui présentera, vendredi 18 décembre, son tout dernier JT de 13H. A cette occasion, la rédaction de TF1 lui rend hommage tout au long de la semaine dans une nouvelle rubrique surprise « Le 13H de Jean-Pierre ».

Partie 1 Quand Jean-Pierre Pernaut remplaçait Yves Mourousi au pied levé

Le 22 février 1988, Jean-Pierre Pernaut a pris officiellement les commandes du journal de 13 heures pour la première fois. Il a succédé à une star de l'information. Le flamboyant, Yves Mourousi, a été écarté.

L'audience du journal est en berne, la direction de l'information a réagi et a misé sur Jean-Pierre Pernaut qui, après quelques années de reportage, s'était déjà essayé à la présentation. Les photographes sur le plateau sont venus immortaliser ce petit séisme médiatique. Le journal de 13 heures était à réinventer.

Avec l'équipe de la première heure, Jean-Pierre Pernaut a réfléchi à une nouvelle formule dans l'urgence de l'actualité. Il devait et voulait imprimer son propre style. Pour cela, il fallait étoffer les régions de correspondants. Les trois premiers déjà en poste à Toulouse, Lyon et Marseille, ont été rejoints par une demi-douzaine d'autres quelques mois plus tard. Il y avait urgence à rapporter des images et à fabriquer des reportages.

Une équipe de jeunes journalistes affectée au journal de 13 heures se constituait. C'est ainsi que tous les jours, des sujets de proximité sont lancés, tournés et diffusés au plus près de la vie quotidienne des Français.