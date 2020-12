TF1 & LCI lancent JPPTV, la Jean-Pierre Pernaut TV ce vendredi 18 décembre

Alors qu'il présentera son tout dernier JT de 13H demain vendredi 18 décembre, Jean-Pierre Pernaut continuera à donner la parole aux téléspectateurs et à poursuivre son engagement pour nos régions, grâce à une nouvelle offre.

Une nouvelle plateforme autour du patrimoine et de l'actualité régionale

La JPP TV (jpptv.fr), ou Jean-Pierre Pernaut TV, proposera via son site internet des rubriques thématiques autour du patrimoine, de l’environnement, de la culture et de l’actualité régionale.

Ce nouveau format mettra en avant les plus beaux reportages et les plus belles archives du JT de TF1, qui regorge d'images exceptionnelles de la France des terroirs. Seront également en ligne toutes les opérations spéciales de défense du patrimoine initiées par Jean-Pierre Pernaut, comme "SOS Villages", pour redynamiser l'économie locale et les liens sociaux en zone rurale, ou encore "Votre Plus Beau Marché", qui met en valeur de nombreux marchés de France et de métropole.

Des chroniques régulières de Jean-Pierre Pernaut

Grâce à ses chroniques au ton très personnel, les internautes retrouveront l’univers de Jean-Pierre Pernaut et son lien extrêmement fort avec le public qu’il fédère depuis des années.

"L'ambition est de permettre aux gens de garder ce lien très fort que Jean-Pierre Pernaut a tissé avec son public depuis plus de 30 ans. Ce qu'ils ont partagé ensemble toutes ces années chaque jour à 13h, c'est cet amour des régions, du patrimoine, de nos terroirs, des savoir-faire artisanaux et des sublimes paysages qui font la France", précise Olivier Ravanello, directeur adjoint à l'information digitale du groupe TF1.

Une plateforme accessible gratuitement

L'inscription est gratuite, les internautes devront simplement renseigner leur adresse mail et leur région avant d'accéder aux contenus.