“Reportages découverte” : « Saumon, truffe, foie gras… tout pour la fête ! », dimanche 20 décembre sur TF1

Saumon fumé, truffes, foie gras, trois incontournables des tables de fêtes. Derrière ces produits, il y a la passion et le travail d’hommes pour qui la période de fin d’année est un moment crucial, c’est là qu’ils réalisent la plus grande partie de leurs ventes. Il leur faut souvent des mois de travail pour réussir à produire ces plats festifs à temps pour Noël, et ces préparatifs sont loin d’être un long fleuve tranquille !

Les caméras de “Reportages Découverte” ont suivi en Italie la famille Urbani. Ces négociants hors-pairs règnent depuis plus d’un siècle sur le commerce mondial de la truffe. Dans les Landes, Fabien Chevalier, dirige une maison de foie gras Label Rouge durement frappée par deux épidémies consécutives de grippe aviaire. Il s’apprête à partir défendre son produit au Japon, deuxième consommateur mondial de foie gras. Artisan fumeur en Bretagne, Lionel Durot part en quête d’un poisson rare, le King, le saumon sauvage roi d’Alaska. Et en coulisses, les agents de la DDPP, la sécurité alimentaire, veillent pour s’assurer de la qualité de ces produits de noël.

En Ombrie, Olga et sa famille ont bâti leur fortune et leur prestige sur un diamant blanc, enfoui sous la terre et qu’on ne trouve que trois mois par an. La truffe blanche d’Alba. Ce champignon au parfum puissant et au goût unique est la Rolls-Royce de la truffe, plus rare et surtout bien plus chère que la noire. Encore méconnue des Français, elle se négocie jusqu’à 6000 euros le kilo ! L’an dernier, une mauvaise météo a fait vivre aux Urbani la saison la plus catastrophique du siècle. Les prix se sont envolés et seuls quelques clients ont pu être livrés. Soucieux de redorer leur blason et de satisfaire leur clientèle, Olga et sa famille misent tout sur la nouvelle récolte. « La terre c’est quelque chose de très fort pour nous, pour tous les Urbani, parce que notre vie sans la truffe n’a pas de signification ». Alors que tout se joue sur quelques semaines, Olga nous entraîne dans les coulisses de ce commerce très secret. Les Urbani parviendront-ils à acheter suffisamment de truffes blanches pour approvisionner tous leurs clients ?

A Arradon, en Bretagne, Lionel, artisan fumeur s’apprête à vivre une année exceptionnelle. Il va ouvrir une nouvelle boutique, et faire construire un grand fumoir pour doubler sa production de Noël. Afin de séduire ses clients, il va partir en quête d’un saumon qu’on ne trouve pas fumé en France : le King, un saumon sauvage d’Alaska, le fleuron des poissons. Il va aller chercher ce poisson noble à plus de 7000 km de chez lui, et tentera de convaincre de grands chefs comme Alain Ducasse de travailler avec lui. « Le secret pour avoir un bon saumon fumé, c’est un mélange subtil de certaines essences de bois, qui donne un goût inimitable ».

Dans les Landes, Fabien dirige une entreprise réputée depuis presque cent ans pour la qualité de son foie gras, Maison Lafitte. Premier dirigeant choisi hors de la famille fondatrice, ce berrichon s’est pris de passion pour cet emblème de la gastronomie française et n’hésite pas à aller lui même sélectionner les foies lorsqu’un grand chef étoilé lui fait une commande spéciale. Après deux années consécutives de grippe aviaire et près de 46 semaines d’inactivité, Fabien doit retrouver son niveau historique de production et redresser ses ventes. « Il y a des clients qui attendent ce produit et qui veulent ce produit, cette qualité là, tout ces gens là on n’a pas le droit de les décevoir ! ». Pour la première fois, le directeur va même partir au Japon pour mener une opération de reconquête auprès des grands chefs japonais. Réussira-t-il à retrouver la confiance de ces clients ?

Enfin, dans le Val de Marne, Eric et Gaétan sont les anges gardiens des consommateurs. Ces deux agents des services de la Protection des Populations, traquent les problèmes sanitaires invisibles à nos yeux. En fin d¹année, ils ciblent les entreprises qui produisent les plats les plus consommés pendant les fêtes, comme le saumon fumé. Mais c¹est aussi au marché de Rungis, où transitent chaque jour des millions de tonnes de denrées, que ces agents de la sécurité alimentaire effectuent des contrôles réguliers. Armés de leur thermomètre, ils parcourent les allées « On peut être interpellé par un détail, un défaut de glaçage, une mauvaise manipulation ». Ils ne laisseront rien passer pour protéger les consommateurs lors des fêtes.