“13H15, le dimanche” : « L’ogre Bocuse », ce 20 décembre sur France 2

Une étoile, puis deux, puis trois… pendant 53 ans, sans discontinuer. Un record absolu dans le monde de la gastronomie. Il y a presque deux ans, jour pour jour, s’est éteint celui qui avait été élu le « cuisinier du siècle » : Paul Bocuse.

Que reste-t-il de l’homme et de son œuvre ? Dans sa célèbre auberge de Collonges-au-Mont-d’Or, près de Lyon, « Monsieur Paul » semble toujours là. Les chefs qui lui ont succédé n’ont pas touché à la carte et poursuivent son travail d'excellence : le monde entier continue d’affluer pour déguster le pot-au-feu ou le bar en croûte.

Le magazine 13h15 Le Dimanche est retourné sur les lieux marquants de la vie du chef triplement étoilé : son auberge, son restaurant à Orlando aux Etats Unis, mais aussi d'autres endroits plus secrets où ce séducteur invétéré vivait sa triple vie.

Polygame assumé, nous avons pour la première fois rencontré Raymonde, épousée en 1946, qui lui a donné une fille. Mais également Raymone, la mère de son fils Jérôme, qui a partagé sa vie pendant plus de 60 ans. Et enfin Patricia, qui pendant 40 ans a géré son image et sa communication.