Après 33 ans aux commandes du JT de 13H de TF1, Jean-Pierre Pernaut a fait ses adieux à ses fidèles téléspectateurs ce vendredi 18 décembre dans une édition spéciale. Nous vous proposons de voir ou de revoir ses adieux émouvants.

C'est ému aux larmes que Jean-Pierre Pernaut a fait ses adieux ce vendredi 18 décembre aux téléspectateurs de TF1. Un dernier JT spécial au cours duquel l'ensemble de la rédaction de TF1 a rendu hommage à Jean-Pierre Pernaut qui était aux commandes de cette édition depuis 1988.

Après avoir passé le relais à Marie-Sophie Lacarrau qui lui succèdera le 4 janvier 2021, Jean-Pierre Pernaut a salué ses équipes et ses fidèles téléspectateurs. "Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On a créé des liens très forts. (…) Ça a été une extraordinaire aventure. Merci à mes trois patrons : Patrick Le Lay, Nonce Paolini et Gilles Pelisson. Je voudrais aussi saluer tous les correspondants, c'est l'âme du journal. Avouez qu'à mon âge on peut avoir envie d'un autre rythme".

Jean-Pierre Pernaut n'a pas pu contenir ses larmes en pensant un l'une de ses plus fidèle téléspectatrice, sa maman qui est décédée il y a 4 ans à l'âge de 101 ans "J'ai une pensé pour ma mère qui n'a jamais loupé un journal".

Jean-Pierre Pernaut a terminé avec ces mots : “Je vous souhaite un joyeux Noël malgré les difficultés, je vous aime, je ne vous oublierai jamais".

Malgré son départ du 13H, Jean-Pierre Pernaut continuera sa collaboration au sein du groupe TF1 avec tout d'abord sa chaîne TV sur les régions : JPP TV https://www.jpptv.fr et proposera aux Français un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur LCI dès le 9 janvier 2021 “Jean-Pierre et vous...”.