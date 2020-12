Opération « Barkhane » : page spéciale dans le JT de 20H de TF1 dimanche 20 décembre

Dimanche 20 décembre, Anne-Claire Coudray proposera dans le JT de 20 Heures de TF1 une page spéciale sur l'opération « Barkhane ».

Après huit ans au Mali, quels résultats pour les militaires français de l’opération « Barkhane » ? Sommes-nous « enlisés » comme on le lit parfois ? Quel est le moral des troupes ?

Pour répondre à ces questions, TF1 propose une page spéciale de 12 minutes dans son édition de 20H ce dimanche 20 décembre. Anne-Claire Coudray s’est rendue sur place à Gao (1100 soldats) et sur la base avancée de Menaka pour rencontrer les hommes et les femmes de « Barkhane ».

"Nous avions envie de mieux comprendre aussi le sens de leur engagement à titre personnel, à hauteur d'hommes", explique Anne-Claire Coudray à propos des militaires français. "On pense aussi à la population malienne, c'était également l'occasion d'aller voir des programmes de développement car la France ne se contente pas d'intervenir militairement, elle vient aussi en aide aux populations dans ce pays en guerre. Finalement, la victoire militaire n'est qu'un commencement".

Pour cette page spéciale, Esther Lefebvre et Gilles Parrot sont partis en immersion avec une colonne de blindés français chargés de traquer les djhadistes. Ils montrent ainsi toute la complexité de la mission de l’armée française et les résultats obtenus. Dans un second reportage, nous serons plongés dans l’incroyable logistique mise en place depuis 8 ans pour subvenir aux besoins des 5100 soldats français déployés sur place.