“Grands Reportages” : « Bijoux, cailloux, la traque des pierres précieuses », samedi 26 décembre sur TF1

Portés autour du cou, au poignet ou au doigt, les bijoux fascinent depuis des siècles. Mais pour les hommes et les femmes qui œuvrent dans l’ombre pour les faire briller, c’est un défi quotidien. Des mines du Kenya où se cache la Tsavorite, jusqu’aux salles de ventes prestigieuses où transitent les plus belles pierres du monde, en passant par les ateliers de fabrication, pendant plus de 6 mois, les caméras de “Grands Reportages” ont suivi des passionnés dans leurs fabuleuses quêtes de pierres précieuses et de bijoux.

A la tête du département joaillerie d’une prestigieuse maison de vente aux enchères, Julie Valade prépare sa vente la plus importante de l’année. Elle a 6 mois pour dénicher des bijoux exceptionnels afin d’attirer les clients les plus fortunés lors de son événement à Monaco. Dans ses recherches, elle va faire d’étonnantes découvertes grâce à des bijoux aux passés surprenants. Certains ont été cachés dans un coffre-fort, d’autres ont appartenu à des personnalités ; « C’est très excitant parce qu’on a fait une découverte, on est parti d’un très bel objet, et on arrive à tous ces éléments qui font que ça va être un bel objet qui a une provenance, qui a un prestige, donc on espère qu’on va avoir un beau résultat ». Julie doit maintenant faire décoller les enchères.

Les belles pierres ne sont plus l’apanage de la Place Vendôme. A Paris, Pauline Laigneau et Charif Debs cherchent à démocratiser les bijoux. Le couple a fait le pari fou de concurrencer les grands noms de la joaillerie grâce à un concept : vendre des bijoux sur mesure et pour toutes les bourses sur internet. Mais aujourd’hui ils sont face à un constat, pour jouer dans la cour des grands, ils doivent prendre plus de risques et développer des collections plus originales. « C’est un travail d’une minutie incroyable, il n’y a aucun droit à l’erreur parce que ça peut coûter très cher, et surtout là ce sont des pierres exceptionnelles qu’on est en train de sertir ». Le succès espéré de cette nouvelle collection sera-t-il au rendez-vous ?

Mark Saul, lui, est un baroudeur. Il est en quête d’une pierre encore peu connue du grand public, la tsavorite. Chaque année, ce chercheur de pierres parcourt des milliers de kilomètres en Afrique de l’Est à la recherche de cette gemme pour laquelle il prédit un bel avenir. D’un vert si intense, elle pourrait bientôt concurrencer l’émeraude, et offre une option moins onéreuse pour celles et ceux qui souhaitent s’orner de belles pierres « C’est plus dur que l’émeraude, ce n’est pas une pierre qu’on peut traficoter donc il n’y a pas de synthétique ». Mais la tsavorite est rare. Dans les mines du Kenya, la recherche d’une de ces pierres pour un bijoutier français va s’avérer plus compliquée que prévu. Une aventure pleine d’imprévus qui l’emmènera jusqu’à Bangkok.

Cristel Gaidon n’est pas une bijoutière comme les autres. Après 20 ans passés dans les blocs opératoires, cette marseillaise a trouvé un second souffle grâce à des médailles religieuses. Des antiquaires aux brocanteurs, en passant par les puces de Saint-Ouen, Cristel chine des médailles originales qu’elle transforme ensuite en colliers, en bagues ou en bracelets. Pour se faire un nom, elle va participer à son tout premier salon, un rendez-vous incontournable de la bijouterie qui pourrait bien changer sa carrière. “Tout ce qu’on va présenter c’est vraiment l’essence de la marque, donc si ça ne fonctionne pas, c’est que la marque ne peut pas fonctionner” Elle espère conquérir de nouveaux clients, mais aussi l’étranger.