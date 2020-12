“Grands Reportages” : « Sur son 31 », dimanche 27 décembre sur TF1

Le réveillon du nouvel an est pour beaucoup l’un des moments les plus attendus de l’année. La grande majorité des Français le fêtent en famille ou entre amis. Mais parfois, certains d’entre eux décident d’en faire une fête exceptionnelle, un moment que l’on ne passe qu’une fois dans sa vie. Un voyage féérique à l’étranger, une expérience en famille hors du commun, ou encore la découverte d’une nouvelle culture, ce réveillon de la Saint-Sylvestre leur laissera des souvenirs impérissables.

Elisabeth rêve depuis toute petite de danser comme Romy Schneider dans « Sissi l’impératrice ». Alors, Michel son compagnon, a décidé de tout mettre en œuvre pour réaliser son rêve : danser la valse dans le palais le plus célèbre de Vienne en Autriche, pour le Bal de la Saint-Sylvestre. Avant de vivre ce moment féérique, le couple doit apprendre à valser, et choisir le smoking et la robe qu’ils porteront le soir du 31 décembre. Mais le grand soir venu... le couple de Marseillais va réaliser qu’à Vienne, plus qu’une danse, la valse est un art de vivre.

Karen, Claire et Sol, eux, ont choisi de passer les fêtes de fin d’année au soleil, à Marrakech. Ces jeunes trentenaires vont réveillonner aux portes du désert, dans un palace 5 étoiles qui propose trois jours de fêtes autour de spectacles de purs sangs arabes. Des festivités qui s’achève par une soirée de la Saint Sylvestre… renversante. « C’est tellement beau. Je ne m‘attendais pas à ça. C’est au-dessus de ce qu’on peut attendre je pense », assure Claire.

A Hong-Kong, Jean-Marc et Thomas s’apprêtent à vivre un moment qu’ils attendent depuis des mois. Ils viennent de s’installer dans cette ville surnommée la Perle de l’Orient et vont découvrir aux premières loges les festivités du nouvel an chinois. C’est un moment très particulier. D’autant que grâce à une autre Française qui vit ici depuis de longues années, ils vont sortir des sentiers battus et aller célébrer le nouvel an au cœur des quartiers chinois. « On est quand même les seuls, on va dire, européens ici donc, on ne comprend pas forcément tout mais c’est très sympa ».

Enfin, Guillaume propose une expérience à nulle autre pareille : passer la nuit de la Saint-Sylvestre en montagne, dans un Igloo : « T’imagines, tu dors ici avec toute ta petite famille, les enfants gardent des souvenirs impérissables pour leur vie entière ». Le défi est de taille car l’igloo doit être construit peu de temps avant la soirée… et la météo va lui jouer des tours.