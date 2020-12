“20h30 en fêtes, le dimanche” : « Le doudou, le premier et plus fidèle ami », ce 27 décembre sur France 2

Le magazine “20h30 en fêtes”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, revient à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce 20 décembre, “20h30 en fêtes, le samedi” vous proposera de découvrir « Le doudou, le premier et plus fidèle ami » un reportage de Florence Helleux, Frederic Poussin, et Smain Belhadj.

Il est unique et purement irremplaçable. Il s'appelle Doudou, Lapin, Meuh-Meuh, Crapouille. Les doudous prennent toutes les formes, pourvu qu’ils aient la douceur et l’odeur inimitable. Quand il s'use, ou pire, quand il est perdu, c'est un drame pour tout le monde. Pourquoi les enfants élisent une peluche plus qu’une autre comme leur doudou ? A quoi sert le doudou ? Y-a-t-il vraiment un âge pour avoir en avoir un ? “20h30 en fêtes” s’est plongé dans l’univers des doudous et de leurs petits propriétaires.