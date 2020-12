“Reportages découverte” : les experts du « fait-maison », samedi 2 janvier sur TF1

Aujourd’hui, plus de 11 millions de Français se sont convertis à la tendance du « fait-maison ». Par souci écologique ou économique, parce que c’est aussi ludique et très gratifiant de concevoir soi-même sa décoration, ses cosmétiques ou encore ses vêtements. Pendant un an, nous avons suivi cinq petits malins qui ont tous trouvé la recette pour bouleverser leur destin, grâce à leurs mains ! Mais aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer qu’un simple passe-temps allait changer leur vie.

À Tourcoing, dans le nord de la France, Cédric a eu une idée plutôt gonflée ! Allier ses passions : cyclisme et stylisme. Ce vendeur en prêt à porter de 46 ans s’est mis en tête de concevoir des accessoires de mode uniquement à partir de chambres à air de vélo. « Avec cette belle matière, je vais réaliser des nœuds-papillon, des ceintures ou encore des bretelles. Mon objectif à terme, c’est d’en vivre. Bien sûr, ce n’est pas à la portée de tout le monde, mais j’y crois, il faut oser ! ». Mais avant d’espérer faire de son hobby, son activité principale, Cédric doit d’abord réaliser toute une collection complète en caoutchouc. S’il y parvient et que ses créations remportent l’adhésion du public... Il pourrait sérieusement songer à une future reconversion.

En Bourgogne Franche-Comté, Jérémy, lui, a déjà sauté le pas ! Il a quitté son travail de technicien télécom et son confort de vie, pour entraîner femme et enfants dans une aventure osée. Faire de son jardin... Son gagne-pain ! À 37 ans, cet amoureux de la nature, se lance dans la fabrication de savon, tisane, miel et sirop ; le tout bio et fait maison. « C’est le rêve de toute une vie, il y a beaucoup de travail, beaucoup de difficultés à venir. On part de rien, c’est assez stressant et excitant en même temps. On quitte tout pour l’inconnu... Il suffit d’une mauvaise tempête et notre rêve s’effondre ». Jérémy s’est donné un an pour mener à bien son projet et faire vivre sa famille uniquement de ses concoctions écolos.

En banlieue lilloise, Shirley s’apprête, elle aussi, à réaliser un rêve. Celui d’un mariage chic et champêtre. Piquée de couture, elle s’est lancée un défi de taille : concevoir elle-même sa robe de mariée et toute la décoration de sa cérémonie. « Je ne me voyais pas acheter ma robe en boutique. Je voulais quelque chose de vraiment unique et qui me corresponde parfaitement. Là, je vais pouvoir réaliser ce que j’ai en tête. Si je veux un bustier ou des bretelles, de la dentelle ici ou là et bien, je le fais », explique-t-elle. Mais Shirley s’est mise à la couture il y a seulement deux ans et c’est la première fois qu’elle va s’attaquer à une pièce de cette envergure : « C’est la robe d’une vie, c’est très stressant, je n’ai pas le droit à l’erreur », s’inquiète-t-elle.

À Strasbourg, dans l’Est de la France, Elena et Elisa n’ont, elles aussi, pas le droit à l’erreur. Fruits pourris, chaussettes usagées ou encore vieux saladiers... Avec elles, plus rien ne se jette, tout se transforme en objets étonnants. Ces deux amies de 27 et 24 ans, détournent nos déchets du quotidien en mobilier contemporain ! Et elles comptent bien le prouver en participant à l’un des plus grands concours de bricolage de l’Hexagone ! « Elena va fabriquer un luminaire en papier mâché, c’est un peu notre pièce phare. Moi, je vais fabriquer un banc avec des chaussettes abimées. On se met la pression parce qu’on veut vraiment provoquer le coup de cœur et remporter ce concours ! ». Mais Elena et Elisa, seront-elles assez originales pour convaincre ce jury composé de grands designers et créateurs Français ?