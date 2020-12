Extrait du film "Le professionnel"

Les antennes de France Télévisions rendent hommage à Robert Hossein, monstre sacré du 7ème art et du théâtre. Un créateur de très nombreux spectacles à la fois gigantesques et populaires. Un immense artiste français qui a toujours eu un sens aigu du public. Comédien et metteur en scène, il a enchaîné les succès tout au long de sa longue et riche carrière.

Un large public pourra ainsi voir et revoir deux films cultes, qui ont marqué son parcours d'acteur et de metteur en scène. Deux longs métrages qui font partie du patrimoine cinématographique français. Les rendez-vous d'information de France 2, France 3, ainsi que France Info Canal 27 et franceinfo.fr, reviendront sur sa carrière exceptionnelle. Vendredi 1er janvier sur France 3 à 21h05 "Les misérables" Film réalisé par Robert Hossein avec Lino Ventura, Michel Bouquet et Jean Carmet. Ancien forçat, Jean Valjean, change d'identité et devient M. Madeleine. Tandis que l'Inspecteur Javert est toujours à ses trousses, il prend sous son aile la petite Cosette, martyrisée par un couple d'aubergistes, les Thénardier. Lundi 4 janvier sur France 5 dans Le Cinéma de minuit "Le repos du guerrier" Film réalisé par Roger Vadim avec Brigitte Bardot, Robert Hossein, Jean-Marc Bory. Parce qu'elle a hérité d'une petite fortune de sa tante et qu'elle doit rencontrer son notaire à Dijon, Geneviève Le Theil descend dans un hôtel de la cité bourguignonne. Elle entre par erreur dans une autre chambre que la sienne, juste à temps pour sauver un jeune inconnu agonisant de la mort qu'il s'était réservée en avalant des médicaments. Elle lui rend visite à l'hôpital. Le suicidé manqué s'appelle Renaud Sarti. Il ne lui témoigne aucune reconnaissance de son geste, mais s'incruste dans sa journée, sa soirée, son lit, sa vie. Eperdument amoureuse, Geneviève n'écoute aucun des avertissements de ses proches, inquiets de la voir souffrir aux côtés d'un alcoolique instable et violent.



Les programmes initialement prévus sur France 3 et France 5 seront diffusés ultérieurement.

