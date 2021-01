Conférence de presse de Jean Castex : édition spéciale sur TF1 jeudi 7 janvier à 17:30

En raison de l'actualité, TF1 modifie sa programmation et propose ce jeudi 7 janvier 2021, une édition spéciale "Conférence de presse du Premier ministre Jean Castex" présentée en direct par Gilles Bouleau à partir de 17:30.

Une édition spéciale destinée à répondre aux questions et aux attentes des Français, sur la campagne de vaccination et sur les nouvelles réponses du Gouvernement à la situation à laquelle est confronté notre pays.

Benjamin Rossi, infectiologue à l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne, ainsi qu’Adrien Gindre, chef du service politique TF1/LCI, et Marie Chantrait, journaliste politique, seront à ses côtés en plateau.

Des envoyés spéciaux de la Rédaction et les correspondants en région interviendront partout en France. Ils iront à la rencontre des Français pour recueillir leurs réactions et leurs attentes. Nous rejoindrons aussi nos correspondants à l'étranger, notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne.

À 18 heures, vous pourrez suivre en direct la conférence de presse du Premier ministre, entouré de plusieurs ministres.

Jean Castex fera le point sur l'évolution de la situation après la période des fêtes de fin d'année et la décision de durcir le couvre-feu dans plusieurs régions mis en place à 18 heures depuis le 2 janvier.

Le Premier ministre évoquera aussi l'accélération de la campagne de vaccination.