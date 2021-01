Investiture de Joe Biden : LCI se délocalise à Washington mercredi 20 janvier

Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Deux mois après les élections américaines, et plus de 13 heures de direct, la chaîne info du Groupe TF1 retrouve Washington et se mobilise à nouveau pour vous faire vivre au plus près l'investiture de Joe Biden en tant que 46ème président des Etats-Unis.

LCI se délocalise à Washington pour une journée événement : mercredi 20 janvier

Mercredi 20 janvier, les téléspectateurs pourront suivre en direct sur LCI la fin de mandat de Donald Trump et les premiers pas de Joe Biden dans une Amérique sous très haute tension.

Pour l'occasion, la rédaction de LCI s'installe de nouveau à quelques mètres de la Maison Blanche pour décrypter les enjeux de cette investiture avec toutes ses équipes présentes sur le terrain, dans la capitale américaine et sur l'ensemble du territoire.

De 06:00 du matin à minuit, le bureau de Washington, les envoyés spéciaux, et les consultants de la chaîne feront vivre chaque moment crucial de cette journée, et en point d'orgue, la prestation de serment du nouveau président et son discours.

De Paris à Washington, les experts de LCI analysent les enjeux de l'investiture

Tous les jours, jusqu'au 20 janvier, les correspondants et experts de LCI décortiquent les enjeux de l'investiture aux Etats-Unis et interrogent l'avenir de l'Amérique. Vous retrouverez Magali Barthès, Catherine Jentile et Laurence Haïm depuis Washington, et Jean-Eric Branaa à Paris, dans la chronique "Trump-Biden, la dernière ligne droite" dans la matinale, à la mi-journée et dans Le Grand Soir.

LCI modifie sa grille et diffusion deux documentaires exclusifs dès ce week-end

Le week-end des 16 et 17 janvier sera lui aussi à l'heure américaine avec la diffusion de deux documentaires exclusifs.



Samedi à 20:45, "Président Trump", réalisé par PBS.

Dimanche à 20:45, "Trump, les derniers jours" réalisé par Hélène Bonnet et les équipes de TF1 et LCI, avec celles et ceux qui vivent et suivent les derniers pas de Donald Trump à la Maison Blanche. Les correspondants et anciens correspondants de TF1 aux Etats-Unis (Gilles Bouleau, Guillaume Debré, Catherine Jentile, Amandine Atayala et Laurence Haïm), les représentants des Démocrates et des Républicains à Paris et Washington et les spécialistes de la politique américaine (Jean-Eric Branaa, Anne Toulouse...PBS ), ils témoigneront tous sur un jour qui a marqué l'Histoire américaine : les heurts au Capitole mercredi dernier.