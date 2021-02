Conférence de presse de Jean Castex jeudi 4 février : édition spéciale sur TF1 à 17:30

En raison de l'actualité, TF1 modifie sa programmation et propose ce jeudi 4 février 2021, une édition spéciale "Conférence de presse du Premier ministre Jean Castex" présentée en direct par Gilles Bouleau à partir de 17:30.

Une édition spéciale destinée à répondre aux questions et aux attentes des Français, sur la situation à laquelle est confronté notre pays et sur la campagne de vaccination à quelques jours des vacances scolaires.

Odile Launay, infectiologue et membre du comité vaccin, Adrien Gindre, chef du service politique TF1/LCI, et Alison Tassin, journaliste politique TF1 et François Lenglet, spécialiste Economie de la Rédaction seront à ses côtés en plateau.

Des envoyés spéciaux de la Rédaction et les correspondants en région interviendront partout en France. Ils iront à la rencontre des Français pour recueillir leurs réactions et leurs attentes. Des élus seront également en duplex dans plusieurs régions de France.

À 18 heures, vous pourrez suivre en direct la conférence de presse du Premier ministre, entouré de plusieurs ministres.

Jean Castex fera le point sur l'évolution de la situation et les nouvelles mesures envisagées.