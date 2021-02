“Reportages découverte” : « Travail au noir, les nouvelles fraudes », dimanche 7 février sur TF1

Chaque année, plus de 2,5 millions de Français exerceraient une activité non déclarée. Un phénomène qui coûterait plus de 8 milliards d'euros aux finances publiques. A l'heure où le gouvernement mobilise toutes ses ressources pour passer le cap du coronavirus, cette somme colossale représente un manque à gagner dont l'État ne peut plus se passer. Alors, pour tenter de stopper l'hémorragie financière, tous ses services sont mobilisés. En 2019, les redressements de l'URSSAF ont ainsi représenté plus de 700 millions d'euros. Un chiffre en hausse de 10% par rapport à l'année précédente ! Mais la marge est encore importante et toutes les initiatives sont bonnes pour lutter contre le « travail au noir ».

A Nancy, Michaël est inspecteur du travail. Responsable d'une unité de lutte contre la fraude, il traque sans relâche les entreprises en délicatesse avec la loi. Et il a fort à faire : dans le Grand Est, la fraude la plus répandue, c'est la fraude au détachement. Des entrepreneurs français montent leur entreprise au Luxembourg pour travailler en France. Une pratique complètement illégale qui permettrait aux dirigeants peu scrupuleux d'échapper au paiement de l'impôt et des cotisations sociales en France. « L'intérêt il est d'ordre social puisqu'on a des taux de cotisation qui ne sont pas les mêmes au Luxembourg et en France », explique Michaël. Un manque à gagner de plusieurs milliards d'euros chaque année ! Pendant près de dix mois, une équipe de “Reportages découverte” a suivi Michaël et ses équipes dans leur enquête pour mettre à jour les montages complexes organisés par les fraudeurs.

Karim, lui, est sans-papier. Arrivé en France au début de l'année 2020 avec sa famille, le jeune homme originaire d'Algérie est venu faire soigner son bébé, atteint d'une grave maladie des yeux. Mais sans visa, pas de couverture sociale. « Pour les gens « normaux » qui ont leurs papiers, c'est la sécurité sociale qui prend en charge les frais médicaux mais là, il faut prendre en charge soi-même. Et c'est cher, plus de 2.000€ pour un seul examen », raconte le jeune homme. Alors, pour payer les frais médicaux, Karim travaille au noir : il est devenu livreur sur une grande plateforme de livraison de repas à domicile ! C'est l'une des nouvelles fraudes les plus en vogue. Comme lui, des milliers de migrants travailleraient ainsi pour ces plateformes en sous-louant un compte pour quelques centaines d'euros par mois. Certains auto-entrepreneurs peu scrupuleux en font même un véritable business en ouvrant des comptes sur chaque plateforme, amassant jusqu'à 1.500€ par mois en les louant à des sans-papiers. “Reportages découverte” a enquêté sur ces réseaux et découverts qui sont ces exploiteurs d'un nouveau genre.

Le confinement du printemps 2020 a, lui, donné lieu à de nouvelles situations de fraude : les escroqueries au chômage partiel. En banlieue parisienne, Sonia, commerciale dans une entreprise de vente de voitures sur internet, a ainsi passé plus de 2 mois en arrêt de travail pour garde d'enfant. Pourtant, la jeune femme n'a pas cessé de travailler. Objectifs de vente, statistiques d'appels téléphoniques, primes aux résultats... Impossible pour cette maman d'une petite fille d'échapper aux injonctions de son employeur. « On pensait être en télétravail jusqu'à la fin du mois de mars, se rappelle-t-elle. Mais fin mars, on reçoit un mail du DG qui nous dit : « changement de programme, on vous a mis en chômage partiel rétroactif. » Ca nous a tous surpris. On a senti que ce n'était pas très bon ». L'employeur de Sonia aurait donc fait payer les salaires de ses 90 employés par l'État, détournant ainsi plusieurs centaines de milliers d'euros en deux mois. Une fraude tellement répandue qu'elle a contraint le gouvernement a mobilisé ses services pour traquer les fraudeurs.