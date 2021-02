LCI vous donne rendez-vous ce dimanche 7 février à 20:45 pour un documentaire inédit sur Donald Trump et ses quatre années de mandat à la tête de la première puissance économique mondiale. Avec la participation exceptionnelle de nombreux experts de la politique américaine, le documentaire revient sur l'itinéraire du 45eme président des Etats-Unis, accusé d'incitation à l'insurrection.

A quelques jours du deuxième procès en destitution de Donald Trump, évènement historique, LCI revient sur un mandat jugé "fracassant", marqué par les polémiques.

Que reste-t-il des années Trump à la Maison-blanche ? Quelle sera la place dans l'Histoire américaine de l'ancien président des Etats-Unis ?

Autant de questions auxquelles répondra ce documentaire inédit qui compte la participation de nombreux spécialistes ayant suivi et analysé les derniers mois de Donald Trump à la Maison-Blanche : Gilles Bouleau, présentateur du JT de 20H de TF1, Guillaume Debré, ancien correspondant aux Etats-Unis et journaliste TF1, Jean-Eric Branaa, consultant LCI spécialiste de la politique américaine, Alexandre Mendel, journaliste et essayiste, auteur de "Chez Trump", Nicolas Conquer, porte-parole des Républicains à l'étranger, Amy Porter, porte-parole des Démocrates à l'étranger et Christopher Mesnooh, avocat américain.



« Trump, l'itinéraire d'un provocateur », un document inédit de 52 minutes réalisé par Camila Campusano, Serge Jou et Frédéric Jolfre. Production LCI.