“13h15, le dimanche” : portraits de Delon, Belmondo & Trintignant, ce 7 février sur France 2

A découvrir ce 7 février dans “13h15, le dimanche”, les portraits de Delon, Belmondo, Trintignant : trois monstres du cinéma français au coude au coude tout au long de leur carrière et dont les chemins ne vont cesser de se croiser tout au long de leur vie.

Acte 1 : "La France de Jean-Louis Trintignant"

Jean-Louis Trintignant, entre ombre et lumière, entre discrétion et succès, est l’autre enfant chéri du cinéma français, et une vie de cinéma avec plus de 130 films : d’« Amour », « Et Dieu créa la femme » à son rôle d’amant éternel dans « Un homme et une femme ». Le film qui va basculer sa vie.

13h15 le dimanche part au gré des lieux qui ont marqués sa vie : Uzès, Saint Tropez, Belle Île en mer, le circuit des 24h du Mans, le Gard où il s’est aujourd’hui réfugié. Des lieux, des femmes et des hommes qui ont partagé sa vie racontés par sa famille, ses amis les plus proches, Claude Lelouch, Nadine Trintignant, et son petit-fils, Roman, le fils de Marie Trintignant.

Portrait signé Morgane du Liège, Benoît Viudès, Frédéric Poussin et Marine Suzzoni.

Acte 2 : « Mon meilleur ennemi »

Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, la presse et le milieu les a longtemps opposés comme des « meilleurs ennemis ». De leurs débuts dans « Sois belle et tais-toi » à leur retour dans « une chance sur deux », en passant par « Borsalino », ils ont tourné avec les plus grands réalisateurs et ont souvent été au coude à coude dans leurs carrières respectives. Deux légendes racontées par ceux et celles qui les ont côtoyées dans le travail ou dans l’intimité.

