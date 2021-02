“20h30, le samedi” monte à bord du Titanic, ce 13 février sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille…Cette semaine, “20h30 le samedi” monte à bord du Titanic.

Le Jour où > Celine Dion ne veut pas de la chanson du Titanic

« My Heart will go on » est tout simplement une des chansons les plus diffusées de tous les temps, et pourtant ni Celine Dion, ni James Cameron n’en voulaient !

Actu > Les histoires enfouies du Titanic

L’épave du Titanic continue de fasciner près de 110 ans après le naufrage. Une cinquantaine d’objets ayant appartenu aux passagers du bateau viennent d’arriver en Europe pour la 1ere fois, prêtés pour deux ans à la Cité de la Mer à Cherbourg

Bonus > La scène coupée du film « Titanic »

