“13h15, le dimanche” : « Sabrina Krief, un cri d’alarme pour les grands singes » ce 14 février sur France 2

A voir ce 14 février dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le reportage « Sabrina Krief, un cri d’alarme pour les grands singes » de Violaine Vermot-Gaud, Patrice Brugère et Anne Cohen.

Voilà plus de 15 ans que Sabrina Krief, la primatologue française se bat pour préserver une communauté de chimpanzés dans la forêt tropicale de l’Ouganda. A force d’arpenter la forêt, d’observer les grands singes, de leur courir après, de les guetter jour et nuit…

Sabrina Krief s’est fait accepter auprès de cette communauté… Depuis elle ne cesse d’alerter sur les dangers qui les menacent : déforestation, pression de l’homme sur leur habitat naturel, braconnage et maintenant pollution.

13h15 le dimanche l’a filmée en début d’année dernière, avant la crise sanitaire.

A la suite de la diffusion de ce reportage, France 2 rediffusera « Le monde de Nania » signé Jean-Sébastien Desbordes, Mathieu Martin et Anthony Santoro.

C’est l’histoire de Nania, un éléphanteau femelle que des villageois ont retrouvé seule et déshydratée, près de la ville de Boromo, au Burkina Faso. Sa famille, sa mère ayant été probablement tuées pour leur défense en ivoire. Chaque année, 20 000 à 25000 éléphants d'Afrique sont chassés pour leur ivoire sur les 400 000 restants.

13h15 le dimanche avait rencontré Nania lorsqu’elle avait été recueillie par une ONG locale. Pour remplacer sa mère et son clan, quatre soigneurs burkinabés se sont relayés 24h sur 24 pour biberonner l'éléphanteau et en prendre soin. Elle a aujourd’hui 2,5 ans, a dépassé les 600 kilos et vit dans un très large enclos… encore surveillée en attendant de retrouver son milieu naturel.