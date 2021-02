« Trappes : le grand débat » ce lundi 15 février à 22:00 sur LCI, les invités

La chaîne info du Groupe TF1 diffusera ce soir une émission spéciale sur la ville de Trappes, qui suscite depuis quelques jours de nombreux débats au sein de la classe politique. Acteurs de terrain, élus, responsables d'associations de la ville de Trappes et experts du renseignement répondront aux questions de Damien Givelet dès 22:00 sur LCI, canal 26.

Depuis les déclarations de Didier Lemaire, professeur de philosophie au lycée de la Plaine de Neauphle à Trappes dans les Yvelines, et de son maire Ali Rabeh, la ville de 30 000 habitants a suscité une polémique d'envergure nationale.

Une polémique, qui depuis quelques jours, a laissé place à de nombreuses fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux.

Dans ce contexte appelant plus que jamais à la vérification des faits et des informations, LCI modifie sa programmation et diffuse une émission spéciale sur la ville de Trappes présentée par Damien Givelet.

Quelle est la situation réelle à Trappes ? Peut-on dire que la République a abandonné des territoires ? L'ordre républicain est-il menacé ? Y'a-t-il un risque de séparatisme ? Autant de questions auxquelles répondront de nombreux experts sur LCI.

Invités :

Karl Olive, Maire de Poissy (78).

Anne-Héry-Le Pallec, Maire de Chevreuse (78).

Pierre Cardo, ancien maire de Chanteloup-les-vignes (78).

Bernard Godard, ancien fonctionnaire des renseignements généraux et expert de l'Islam en France