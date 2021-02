“Grands Reportages” : « Changement de propriétaires », épisode 3, samedi 20 février sur TF1

Classiques, insolites, résidences principales ou secondaires, pendant plusieurs une équipe de “Grands Reportages” a suivi des acheteurs et des vendeurs au moment où ils vont se lancer dans un projet immobilier. “Grands Reportages” va vous ouvrir les portes de ces maisons, dont le destin s’apprête à basculer. Une série inédite en quatre épisodes. Vous ne regarderez plus du même œil les panneaux « à vendre », « vendu » ou « changement de propriétaires ».

Dans le Lot-et-Garonne, Jackie et Gilbert ont décidé de vendre leur ferme-auberge. Ils ont reçu une proposition, les acheteurs souhaitaient transformer leur bâtisse en lieu de réception pour mariages, un crève-cœur pour ces agriculteurs : « C’est triste de voir que ceux qui veulent acheter vont tout casser, changer d’activité, c’est triste de voir que plus personne ne veut reprendre. Quand j’étais jeune, si j’avais trouvé une affaire comme on a maintenant, j’aurais sauté dessus ! ». Jackie et Gilbert ont finalement refusé l’offre de vente, trop basse pour eux, et surtout, ils ne veulent pas voir le travail de toute une vie, leur ferme-auberge, partir à l’abandon.

Quelques semaines plus tard le destin va frapper à leur porte. Corinne et Loïc rêvent de reprendre l’activité. Mais eux n’ont pas les moyens d’acheter dans l’immédiat. Une vente longue est signée. Après un an de location ils achèteront : « C’est certain que j’aurais préféré vendre pour avoir un peu d’argent pour aller me caser ailleurs. On a cette déception de ne pas vendre, mais on a la satisfaction à côté de céder notre affaire à quelqu’un qui va la faire progresser, faire vivre. Et ça, ça vaut autant que de l’argent ! »

Benoît est antiquaire. Il aurait aimé vivre au XVIIIème siècle. Il aimerait transmettre sa passion des objets anciens à sa femme Ségolène et à ses quatre enfants. Ils viennent d’acheter pour 250 000 euros une maison en Auvergne qu’ils veulent entièrement meubler et décorer pour en faire un magasin d’antiquités. « L’idée est de casser tout ce qui est postérieur au XVIIIème siècle pour restituer entièrement l’ambiance d’origine. C’est un travail immense, mais ça nous plait de nous lancer là-dedans, il faut prévoir dix ou vingt ans de travaux si on veut tout faire dans les règles de l’art, c’est long, mais ça vaut le coup ! ». Ils ne sont pas au bout de leur peine.

Francine et Frédéric Mouton vivent en Picardie. Frédéric tient un garage à quelques kilomètres de leur pavillon. Francine, elle, rêve d’ouvrir des chambres d’hôtes. Mais une quatre voies a été aménagée au bout de leur jardin et le bruit est devenu insupportable : « C'est vraiment devenu trop bruyant pour accueillir du monde. C'est dommage parce que c'est vraiment un endroit que nous, on a apprécié. C'est pour ça qu'on a acheté ici. Mais là c'est très désagréable. Il y a énormément de passage, aussi bien la journée que la nuit. On a fait venir la dame des gîtes de France et la première chose qu’elle nous a dit : c'est beaucoup trop bruyant, faire des chambres d'hôtes ici, ce n'est pas envisageable ! ». Ils vont devoir déménager et vendre leur maison. Frédéric doit rester dans la région, à proximité de son lieu de travail. Pour créer leurs chambres d’hôtes, le couple a repéré une ancienne école à vendre dans un village voisin.

Dans le Loiret Morgan va racheter la maison de son père mort il y a quelques mois. Impossible pour lui d’imaginer que cette maison, dans laquelle il a passé son enfance, puisse sortir du cercle familial : « Ma mère a décidé de quitter la maison, elle ne se voit pas vivre dedans, trop de souvenirs avec papa ! On a mis la maison en vente. A force de faire des visites, en voyant les autres se projeter, moi je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire ! ». Avec sa compagne Bérangère, il doit vendre le pavillon dans lequel il habite pour racheter les parts de sa maman.