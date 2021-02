“Reportages découverte” « Croisière : cap au Nord », samedi 20 février sur TF1

Le tourisme polaire fait de plus en plus d’adeptes : chaque année, près de 100 000 personnes visitent les régions arctiques. Une partie d’entre elles visitera le Groenland, un territoire qui fait trois fois la France. Et pour cela, l’unique moyen, c’est la croisière.

C’est ainsi que 223 passagers auront le privilège de découvrir ces paysages de glace lors d’un parcours inédit, qui étaient l’apanage des scientifiques et des explorateurs, il y a peu. Pour le commandant et le chef d’expédition, c’est aussi un défi : passer entre les icebergs, fendre parfois la glace pour offrir à leurs clients le voyage le plus sensationnel. Pour la première fois, ils ont prévu de s’aventurer dans le territoire le plus septentrional de la planète, entre le Canada et le Groenland. Leur passage dépend non seulement de leur dextérité, mais aussi des conditions climatiques.

Catherine et Gilles, des Parisiens à la retraite, partent en croisière pour la septième fois dans une zone polaire. Pour ces passionnés des glaces et de la faune arctique, chaque voyage est émerveillement renouvelé. « Il y a peu de mots pour décrire ça, tellement c’est magique ! On a beaucoup de chance d’être là ! Je crois qu’il faudrait être très blasé pour rester indifférent devant ces paysages ». Cette fois, ils explorent une latitude jusque-là jamais atteinte par un armateur français. Ce voyage permet notamment une excursion dans la réserve naturelle de Coburg Island, au large du Canada. Pour ses spécialistes des oiseaux, c’est une occasion rare d’observer des pingouins arctiques.

Manuela et Jean-François, eux, participent à leur première croisière expédition. Afrique, Asie, Amérique du Sud, ils ont parcouru les zones les plus reculées de la planète, et s’attèlent désormais au Grand Nord. « Ça fait décalé ! Le matin, on est en chaussures de randonnée, on a les parkas, on a les bonnets, et puis on se retrouve ensuite très chic, bien habillés, ça contraste avec l’environnement. Je pense que si les Inuits nous voyaient ils seraient un petit peu surprise ». Leur but : observer le plus grand nombre d’animaux sauvages, notamment des ours polaires et des baleines. Impressionnés par la faune, leur rencontre avec les peuples inuit du Groenland, sera bouleversant. Curieux, mais lucides, ils vont prendre conscience des dangers qui pèsent sur une région fragile face aux changements climatiques.



Nous suivrons également Nuncia, Thierry et leur petit-fils Mathieu, 14 ans. Tous trois habitent Bastia. En l’espace de quelques heures, le thermomètre a plongé de 30 degrés. Cela n’empêchera pas Mathieu de se baigner : « J’avais peur qu’il ait froid, c’est pour ça que je ne voulais pas qu’il y aille. Mais j’ai cédé ! ». En bateau, mais aussi en hélicoptère, la famille parcourt le toit du monde. L’occasion de célébrer un événement important, l’anniversaire de Thierry : « On n’avait pas pu fêter ses 60 ans comme nous voulions le faire. C’était l’année où on vendait notre affaire, on était un peu perturbé dans nos plans. Donc on a dit « allez ! on le fera à 61 » ».

Sur une terre hostile, où la banquise à la dérive est le royaume des ours, l’expertise du chef d’expédition est indispensable. Nicolas Dubreuil emmène les passagers dans son village d’adoption, à la rencontre des Inuits, les derniers chasseurs du Groenland. Cette rencontre aussi émouvante que surprenante sera l’un des moments clé de cette expédition, réservée à une poignée de privilégiés.