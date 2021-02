« La semaine de l'agriculture » : Page Spéciale dans le JT de 13H de TF1 du 1er au 5 mars

Lancement lundi 1er mars de « La semaine de l'agriculture », avec une page spéciale quotidienne proposée dans le JT de 13H de Marie-Sophie Lacarrau, une nouvelle opération du 13H.

Le salon de l’Agriculture, prévu du 27 février au 7 mars 2021 a été annulé en raison du contexte sanitaire. Or, cet événement est toujours un temps fort pour l'édition du 13H de TF1 qui y consacre chaque année de nombreux reportages.

Pour cette raison, l'équipe du 13H a décidé d'offrir dans ses JT, pendant cette période, une vitrine pour les producteurs. Chaque jour, à travers des portraits de femmes et d'hommes qui font l’agriculture d’aujourd’hui, Marie-Sophie Lacarrau présentera une Page Spéciale pour aborder les thèmes d’actualité de ce secteur si cher à cette édition.

Marie-Sophie Lacarrau « Ravie de lancer cette nouvelle opération avec l’équipe du 13H ! Il nous a paru essentiel dans cette période de donner un coup de projecteur aux agricultrices et aux agriculteurs, d’être à l’écoute de leurs difficultés, de leurs projets, de leurs initiatives et de mettre en valeur leur passion et leur engagement. »

En plateau, à ses côtés, la journaliste Hélène Grégoire, spécialiste de ces questions, apportera des décryptages, des chiffres et des analyses pour mieux comprendre ce secteur, ses changements et ses enjeux.

Tout au long de la semaine du 1er au 5 mars, seront à l’honneur également, les produits régionaux habituellement récompensés par les médailles du Concours général agricole, pour la mise en valeur des produits phare de notre terroir.

La Semaine de l’Agriculture, c’est cinq jours de reportages dans toute la France, de décryptage en plateau, de portraits et de produits régionaux mis à l'honneur.

Cette nouvelle opération sera également relayée sur LCI.fr. et sur la JPP TV.