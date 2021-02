“13h15, le samedi” : « Le bonheur est sur le Causse », ce 27 février sur France 2

A découvrir dans “13h15, le samedi” ce 27 février sur France 2, « Le bonheur est sur le Causse », un reportage de Edouard Mounier, James de Caupenne, Mathilde Rougeron et Sarah Jung.

Dans le cadre de la quinzaine spéciale agriculture « Nous paysans » sur les antennes de France Télévisions, France 2 propose de partir samedi dans Le Causse Méjean.

Le Causse Méjean, en Lozère, l’endroit le moins peuplé du département le moins peuplé de France. Un plateau calcaire de 345 kilomètres carrés aux allures de steppe mongole, avec une densité de population équivalente à celle du Sahara.

C’est ici que vivent Hugues et Anais, 27 et 29 ans. Solidarité, nature et circuit court : ces éleveurs de brebis ne partiraient pour rien au monde. Il y a quatre ans, le jeune couple a repris la ferme familiale avec leurs cousins. Un travail difficile, qui dure du matin au soir : traite, entretien de l’étable, agnelage la nuit…

Mais sur le Causse on s’entraide et, dès qu’ils ont besoin d’aide, les voisins répondent présents. Parce que, pour survivre ici, les éleveurs travaillent ensemble et ont développé un circuit court florissant.