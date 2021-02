“20h30, le samedi” : L'accent de Fernandel, les adieux de Tri Yann, ce 27 février sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Thomas Sotto juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille…Cette semaine, “20h30 le samedi” aura pour thème : « L'accent de Fernandel ».

Le Jour où > Fernandel nous raconte les accents

A l’occasion des 50 ans de la disparition de l’acteur, « 20h30 le samedi » laisse la parole à Fernandel lui-même pour raconter l’histoire des accents de nos régions.

Actu > Les adieux du groupe breton « Tri Yann »

Tri Yann, les trois Jean en français, qui jouent ensemble depuis plus de 50 ans, et ont vendu plus de 3,5 millions d’albums !

Bonus > Le message personnel d’Hugues Aufray

Quand on a annoncé à Hugues Aufray que les TriYann ne feraient plus de scène, il a tenu à leur adresser un message personnel.