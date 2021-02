“13h15, le dimanche” : « Georges Besse : une vengeance d’Etat ? » / « Affaire Renaud, la justice à terre » ce 28 février sur France 2

A voir ou de revoir ce 28 février dans “13h15, le dimanche” sur France 2, deux reportages de la collection « Les films noirs de la 5ème République ».

Georges Besse : une vengeance d’Etat ?

Le soir du 17 novembre 1986, Georges Besse, le patron de la régie Renault, est assassiné au pied de son domicile à Paris.

Ce jour-là le groupe armé Action Directe franchit une ligne rouge en abattant froidement le pdg de Renault, un patron respecté et un père de famille comblé. Pourquoi lui ? Pourquoi cette dérive meurtrière alors que l’organisation révolutionnaire avait jusque-là visé des symboles et non pas des hommes… ?

Une enquête de Maxime Beneteau et Fabien Lasserre.

Affaire Renaud, la justice à terre

Dans les années 70, le juge d’instruction François Renaud s’attaque au grand banditisme lyonnais. La guerre sans merci qu’il livre contre le milieu lui vaut ce surnom : « le shérif ». Le 3 juillet 1975, il est abattu alors qu’il rentre chez lui. Règlement de compte ? Assassinat politique ? Etait-il devenu gênant et pourquoi ? 45 ans après, l’affaire est close, prescrite, et personne n’a jamais été poursuivie ; ni les assassins ni les commanditaires n’ont été officiellement identifiés.

Une enquête d’Alexandre Paré, Simon Fichet et Benoit Viudes.