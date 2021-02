« Village d'enfants » : une série à découvrir dans “13h15, le dimanche” le 21 mars sur France 2

Dimanche 21 mars, France 2 débutera la diffusion dans “13h15, le dimanche” de « Village d'enfants », une série documentaire en 4 épisodes de 22 minutes qui présente une alternative au placement en foyers ou familles d’accueils pour les enfants de moins de 18 ans.

A Amboise, en Indre-et-Loire, en pleine nature, se niche « le village des enfants ». Une dizaine de maisons abritent des familles pas comme les autres. Tous les enfants qui vivent ici ont été placés par un juge.

Les éducateurs de ce village vivent ici 24h/24 comme s’ils étaient de vrais parents, des parents dits de “substitution”. Cette alternative au placement en foyers ou familles d’accueils, on la doit à la fondation « Action Enfance » dont la volonté est de permettre à des fratries de rester ensemble.

Il existe 15 villages de ce type et 900 enfants y sont accueillis jusqu’à l’âge de 18 ans. Les équipes de 13h15 (Jean-Sébastien Desbordes et Mathieu Martin) ont réalisé une immersion de plusieurs mois dans cet univers particulier.

Il y a près de 300.000 enfants aidés par l’ASE en France. Un chiffre impressionnant. Un sujet de société qui fait régulièrement débat : manque de moyens, méthodes éducatives, rôle de la justice, etc. Des “scandales” émaillent la vie de cette institution mais on y trouve aussi des initiatives extraordinaires, notamment pour résoudre un problème très épineux : le placement des fratries.

En effet, lorsque des enfants sont placés, ils sont presque systématiquement séparés de leurs frères et sœurs. Certains en foyers, d’autres en familles d’accueil en fonction des âges, des places, etc. Un traumatisme qui s’ajoute à celui d’être éloigné de ses parents.

Au village, tout est fait, à l’inverse, pour que les enfants se sentent comme chez eux, qu’ils y trouvent un “esprit de famille” qui leur manque tant. Le système fonctionne : la durée moyenne de séjour d’une fratrie dans ces villages est de 5 ans, contre un an et demi dans un foyer normal.

"13h15 le dimanche" suit la fratrie d'Adeline, 12 ans, placée avec ses deux sœurs, Emeline, 9 ans et Honorine, 17 ans. Et Loïc,13 ans, sur le point de quitter le Village pour retourner vivre chez ses parents. Tous sont confiés à Romain et Joanna, 2 des 37 éducateurs du Village dont le rôle dépasse largement celui des éducateurs traditionnels.

Document réalisé par Jean-Sebastien Desbordes avec Matthieu Martin, Anthony Santoro.