Conférence de presse de Jean Castex jeudi 4 mars : édition spéciale sur France 2 à 17:30

Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera demain, lors d'une conférence de presse, sur la situation sanitaire et annoncera de nouvelles mesures pour freiner la propagation du virus. Cette conférence de presse sera diffusée en direct sur France 2 et franceinfo canal 27.

Dès 17:30, France 2 proposera une Edition spéciale présentée par Anne-Sophie Lapix avec Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique, Damien Mascret, médecin et journaliste santé, Alexandra Bensaid, éditorialiste économique et les envoyés spéciaux de France 2 en région et en Outre-mer.

Le dispositif #OnVousRépond en direct avec Guillaume Daret, grand reporter au service politique pendant l'édition spéciale pour répondre aux questions des téléspectateurs et des internautes via la plateforme franceinfo.fr.

Diffusion de cette édition spéciale sur les antennes de TV5MONDE.

Par conséquent, le deuxième numéro d’“Affaire conclue” ainsi que le jeu “Tout le monde à son mot à dire” ne seront pas diffusés. La suite des programmes reste inchangée.