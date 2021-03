« À la découverte de la France avec Jean-Pierre Pernaut » : l'Alsace, dimanche 28 mars sur TF1

Après avoir mis les régions à l’honneur pendant 30 ans dans ses journaux, Jean-Pierre Pernaut casse les codes, en quittant son studio pour repartir sur le terrain, et aller à la rencontre des défenseurs du patrimoine régional et de leurs traditions.

Première étape de ce tour de France à découvrir dimanche 28 mars à 13:40 dans “Grands Reportages” : l’Alsace, l’une des plus célèbres régions pour la richesse de son patrimoine.

Dans des ateliers d’artisans d’exception, des caves d’affinage, sur des marchés, Jean-Pierre Pernaut a partagé la vie de ces femmes et de ces hommes qui chaque jour se battent pour l’excellence de leur travail. Entre dégustation des spécialités culinaires et découverte du patrimoine architectural, entre apprentissage des rudiments de la langue alsacienne et fous-rires lorsque Jean-Pierre Pernaut met la main à la pâte, l’un des présentateurs les plus populaires de France met toute sa spontanéité et sa curiosité au service de cette identité régionale qu’il chérit tant.

Sur le marché de Strasbourg, Christine Spiesser est une figure incontournable. A 50 ans, elle est la seule femme en France maître artisan boucher charcutier. Nous la découvrons sur le marché de Strasbourg où, deux fois par semaine, elle gare son camion. A force de travail, elle s’est forgée une réputation. Elle se bat pour une charcuterie plus saine. « Chez moi, le jambon n’est pas rose, il est pâle, Il est sans additif, sans nitrite ! ». Christine va faire découvrir à Jean-Pierre les spécialités les plus célèbres de la charcuterie alsacienne, et va même partager avec lui ses secrets de famille avec un cours de cuisine sur la préparation de la choucroute.

Cyrille et Christelle Lhoro sont fromagers. Tous les deux sont Meilleurs Ouvriers de France. Ils ont ouvert à Jean-Pierre les portes de leur cave d’affinage : « C’est notre caverne. Ici, nous prenons soin de nos centaines de fromages, nous les cajolons… Nous sommes là pour sublimer le travail des producteurs, des fermiers ». Avec eux, nous sillonnons l’Alsace en quête des meilleurs fromages destinés à leur boutique.

Hubert Habersbusch est le seul carrossier maître d’art en France. Depuis maintenant 50 ans, dans son atelier de Strasbourg, il redonne vie aux carrosseries d’antan et sa renommée dépasse largement les frontières de l’Hexagone. Des collectionneurs britanniques, ou encore américains, lui confient leurs automobiles. « Comme dans la haute couture, notre travail consiste à habiller une voiture. Et notre fierté est de tout façonner à la main ». Cet artisan d’exception va trouver en Jean-Pierre Pernaut une oreille plus qu’attentive : le présentateur est en effet passionné de course automobile depuis son plus jeune âge. Hubert Habersbusch va l’initier au façonnage des tôles à la main, lui faire découvrir la plus grande collection de voitures du monde à la cité de l’automobile à Mulhouse, et va même lui permettre de prendre le volant d’une voiture d’exception pour une balade inoubliable au bord du Rhin.

Il y a un an, Stéphane Duchaussois reprend une entreprise de charpente avec une idée en tête : sauver, préserver et relancer les maisons traditionnelles alsaciennes car « tous les jours, une maison à colombages disparaît. A l’heure où l’on met l’écologie en avant, il faut préserver notre savoir-faire avec des constructions en bois. Ça c’est notre mission », raconte-t-il. Il va faire découvrir à Jean-Pierre l’un des villages les mieux préservés d’Alsace pour la beauté de ses maisons à colombages , mais va aussi nous entraîner sur son dernier chantier : une maison neuve en colombages entièrement construite à partir de charpentes anciennes, le rêve d’enfance d’une jeune Alsacienne amoureuse du patrimoine.

L’artisanat en Alsace a aussi de jeunes pousses. A 19 ans, Sylvain a décroché un apprentissage à la Fondation de l’œuvre Notre-Dame. Nous suivons ses premiers pas dans cet atelier unique en France. « Ici, on me transmet les gestes des bâtisseurs de cathédrales. C’est exceptionnel ». En effet, depuis le Moyen-Âge, des générations d’artisans tailleurs de pierre et de sculpteurs sont au chevet de la cathédrale de Strasbourg. Leur chef d’atelier, Frédéric Degenève, va entraîner Jean-Pierre Pernaut dans les entrailles de ce chef d’œuvre de l’art gothique, à la découverte de trésors inaccessibles au grand public. Le présentateur ira aussi à la rencontre de ces artisans d’exception dans les ateliers de la fondation, où sont restaurés ou reproduits à l’identique des éléments architecturaux d’une incroyable complexité.