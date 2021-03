“Reportages découverte” : « Les Enfoirés… le spectacle continue ! », samedi 13 mars sur TF1

C’est une édition exceptionnelle pour une année si particulière. Enregistré mi-janvier à la Halle Tony Garnier de Lyon, ce concert va rentrer dans les annales des Enfoirés. Pendant cinq jours, une équipe de tournage a vécu en immersion cette édition insolite, aux côtés des artistes mais aussi des bénévoles et des musiciens. Pour la première fois en effet, ce concert au profit des Restos du Cœur s’est déroulé sans le moindre spectateur.

En guise de pied de nez à ce fichu virus, le thème retenu cette année est « À côté de vous ». Comme le souligne Patrick Fiori : « C’est important d’être utile, j’y vais avec un grand sourire et à grands pas ».

Nolwenn Leroy, comme la quarantaine d’artistes fidèles, n’a pas hésité un instant à venir : « Dans le contexte actuel il fallait répondre présent, on n’en a jamais eu autant besoin ».

Comment monter un spectacle sans le moindre spectateur ? Comment respecter la bulle sanitaire ? C’est le défi relevé avec brio par l’organisation. « La solidarité est plus forte que n’importe quelle épidémie, c’est dans l’ADN de la troupe », affirme Amel Bent.

Soprano est venu pour renvoyer l’ascenseur : « Je n’oublie pas que quand je m’appelais Saïd, moi aussi les Restos du Cœur m’ont aidé ».

Zazie, pilier de la bande depuis de nombreuses années conclut : « On rentre dans le dur, il y a une nouvelle violence exercée à l’humanité et il n’y a que l’humanité qui peut soigner cette violence ».

Dans ce documentaire de soixante minutes, vous découvrirez également l’accueil réservé au deux petits nouveaux, un chanteur et un humoriste qui incarnent à la perfection la nouvelle génération.

Pour Kev Adams, encore sous le charme de cette découverte : « Il n’y a vraiment aucune pression, c’est un bon délire. C’est la première fois que je vais aux Enfoirés, alors que je suis un Enfoiré depuis de nombreuses années ».

Pour Vianney, l’expérience est très enrichissante ! L’auteur compositeur interprète qui avait écrit le single « On trace » il y a deux ans a découvert l’ambiance si particulière de la troupe : « Je constate que c’est une famille unie, bien présente. Je ne suis encore qu’un petit nouveau. Je suis là pour les Restos du Cœur ».

Malgré la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, les Enfoirés ont tenu à l’affirmer haut et fort… le spectacle continue !