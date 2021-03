“Grands Reportages” : « Héritiers inconnus » épisode 1, dimanche 14 mars sur TF1

Entre secrets de famille et enjeux financiers, le premier épisode d’Héritiers inconnus plonge dans l’univers mystérieux et souvent romanesque des généalogistes successoraux. Moitié historiens, moitié détectives, les chercheurs d’héritiers mènent l’enquête pour apporter aux héritiers un legs souvent inattendu, et parfois leur révéler des secrets de famille enfouis depuis des dizaines d’années.

Il y a quelques semaines Cécilia et Véronique reçoivent un dossier assez exceptionnel. Sans descendance, Guy décède seul dans le 16ème arrondissement. Les premières recherches apprennent que Guy est un survivant de la Shoah, passé par le camp de Birkenau, et parti vivre aux Etats-Unis après la guerre. « Dans ce genre de dossier où il y a des rescapés de la Shoah, c'est très peu probable qu’il y en ait plus d'un qui ait survécu. Et là, je me rends compte que Guy à deux frères, Harry qui est aux Etats-Unis et Mendel, qui semble être en Russie ». Cécilia va donc devoir se rendre à Moscou pour tenter de retrouver la trace de potentiels héritiers avec pour seul indice, une adresse de 1987.

A Paris, le généalogiste Antoine Delabre est confronté à la découverte d’un inavouable secret de famille. Frédéric, le défunt avait trois héritiers connus du côté paternel. Selon ces derniers, la mère de Frédéric « n’avait pas de famille ». Mais dans sa quête d’héritier, Antoine va faire une étonnante découverte : « Nous finissons par découvrir que finalement, la mère de Frédéric a eu un enfant, une fille, alors qu'elle avait 12 ans et demi. Dans quelles conditions ? On s'interroge toujours, on se demande. Est-ce que c'est une belle histoire ? Est-ce que c'est quelque chose de plus sordide ? ».

A Strasbourg, Jérôme et Julien doivent retrouver les héritiers de Peter, qui laisse plus d’un million d’euros derrière lui et une belle maison aux Sables d’Olonne. Les généalogistes, s'attendaient à devoir remonter la piste de lointains cousins pour identifier des héritiers. Mais les premiers éléments de leur enquête vont très vite leur donner tort. « C’est incroyable, c’est à dire que contrairement à ce que je pensais, qu’on allait retrouver des cousins des cousines et donc une famille assez éloignée, en réalité Peter avait une sœur, dont personne n’avait jamais entendu parler ». Ils vont donc devoir la retrouver, et auront la délicate mission de lui annoncer le décès de son frère... Les généalogistes appréhendent de réveiller de douloureux souvenirs pour cette dame, elle aussi âgée.

Enfin, Claire et Nuno doivent retrouver les héritiers d’Ippazio, un ancien membre de la Légion Etrangère décédé à Saint Denis de la Réunion. Lorsqu’ils récupèrent le dossier, les généalogistes constatent que l’homme est né en Italie. Il a été marié puis divorcé à Madagascar. Qui était Ippazio ? L’enquête débute à Aubagne dans les archives de la Légion étrangère. « C’est un parcours de vie mouvementée, un Italien qui s'engage à l'âge de 27 ans dans la Légion étrangère, on ne sait pas pourquoi. Un légionnaire qui a eu un parcours très, très varié sur différents pays, différents continents, l'Algérie, le Vietnam, Madagascar ». Autant de pistes que vont devoir suivre les généalogistes.