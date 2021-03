“Grands Reportages” : « Héritiers inconnus » épisode 2, samedi 20 mars sur TF1

Entre secrets de famille et enjeux financiers, l’épisode deux d’Héritiers inconnus plonge dans l’univers mystérieux et souvent romanesque des généalogistes successoraux. Moitié historiens, moitié détectives, les chercheurs d’héritiers du cabinet ADD et associés mènent l’enquête pour apporter aux héritiers un legs souvent inattendu, et parfois leur révéler des secrets de famille enfouis depuis des dizaines d’années.

A Paris, Véronique, la généalogiste, a fait d'étranges découvertes dans l'appartement d'une dénommée Guillemette : des dessins de Victor Hugo, dédicacés par l'écrivain ; plusieurs tableaux de maître, dont certains d’Eugène Delacroix ; mais aussi un exemplaire du livre Les Fleurs du Mal de Baudelaire, dans lequel une strophe inédite semble avoir été écrite de la main du poète lui-même. Véronique a le pressentiment d'être tombée sur l'affaire du siècle. Si les expertises confirment leur authenticité, pour la généalogiste, ce sera la plus grosse succession jamais vue en 20 ans de métier.

Pour l’équipe de Strasbourg, c’est un dossier riche en émotion qu’ils s’apprêtent à découvrir. Marc est décédé l’année dernière sans laisser d’enfants. Il laisse derrière lui un héritage de 400 000 euros, avec une jolie maison dans le Haut-Rhin. Mais pour les généalogistes, l’affaire s’annonce fastidieuse. Car sur son acte de naissance une seule mention : « Confié à l’assistance publique ». Autrement dit, Marc était un enfant de la DDASS. « Les dossiers d’enfants de la DDASS sont toujours compliqués et peuvent cacher de très lourds secrets de famille ». Julien et Jérôme s’apprêtent à découvrir un arbre généalogique bien plus grand qu’il n’y paraît.

L’enquête de Claire et Nuno, qui doivent retrouver les héritiers d’un ancien membre de la légion étrangère, se poursuivra dans le sud de l’Italie, dans un petit village des Pouilles, là où est né le dénommé Ippazio. Ils devront fouiller les cimetières et les églises pour retrouver des membres de sa famille. Mais au fil de leurs investigations, les deux généalogistes vont aller de surprise en surprise. « Ippazio nous a dérouté, parce qu'effectivement, on ne l'attendait pas du tout là. C’est une vie hors normes qui se dessine ». Les deux généalogistes vont peu à peu dessiner le parcours de vie de ce mystérieux légionnaire.

Enfin, à Marseille, le dossier de François débute comme une véritable enquête de police. Robert et Rose décèdent le même jour à la même heure. Ce frère et cette sœur à la retraite partageaient le même domicile au cœur du 2ème arrondissement de Marseille, à deux pas du vieux port. Les circonstances de leur mort restent mystérieuses. S’agit-il d’un accident ? D’un homicide ? Se sont-ils donné la mort volontairement ? Tous les deux célibataires, sans enfant, ils étaient très discrets et ils laissent un héritage estimé à plus d’un million d’euros. « Au départ, c’est très mystérieux, on se demande ce qu’il s’est passé, ça s'annonce même compliqué ». Au fil de ses recherches, François va être confronté à une histoire familiale des plus complexes.